Ukrayna doğumlu Rus oyuncu Milla Jovovich: İkiye bölünmüş hissediyorum

Rus asıllı Kiev doğumlu dünyaca ünlü oyuncu Milla Jovovich, kökleri hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya dayandığı için iki ülke arasında yaşananlarda ikiye bölünmüş gibi hissettiğini açıkladı.

46 yaşındaki Resident Evil yıldızının sosyal medya paylaşımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın Rusya sınırında yığılan Rus birliklerine, sınırdan yüzlerce kilometre uzaklıktaki ülkenin başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkeye saldırma emri vermesinden bir gün sonra geldi.