Ukrayna doğumlu Rus oyuncu Milla Jovovich: İkiye bölünmüş hissediyorum

Haberler 28.02.2022 - 12:02
Rus asıllı Kiev doğumlu dünyaca ünlü oyuncu Milla Jovovich, kökleri hem Ukrayna'ya hem de Rusya'ya dayandığı için iki ülke arasında yaşananlarda ikiye bölünmüş gibi hissettiğini açıkladı.
46 yaşındaki Resident Evil yıldızının sosyal medya paylaşımı, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ukrayna’nın Rusya sınırında yığılan Rus birliklerine, sınırdan yüzlerce kilometre uzaklıktaki ülkenin başkenti Kiev de dahil olmak üzere ülkeye saldırma emri vermesinden bir gün sonra geldi.
Ünlü oyuncu, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda "Doğduğum yer olan Ukrayna'da olan olaylardan dolayı kalbim kırık. Ülkem ve bütün insanlar bombalanıyor. İnsanlar saklanıyor. Kanım ve köklerim hem Rusya'dan hem de Ukrayna'dan geliyor. Ortaya çıkan vahşeti, ülkenin yıkılmasını, ailelerin yerinden edilmesini izlerken ikiye bölünmüş hissediyorum" dedi.
Ünlü oyuncu, bir zamanlar eski Yugoslavya'nın bir parçası olan Sırbistan'dan gelen doktor babasının yaşadıklarından bahsederek, "Babamın anavatanı olan eski Yugoslavya'daki savaşı ve ailemin yaşadığı travmayı, anlattıkları hikayeleri hatırlıyorum. Savaş. Hep savaş. Barış getiremeyen liderler. Ve her zaman, insanlar bunun bedelini kan ve gözyaşıyla ödüyor" diye konuştu.
Jovovich, gönderisini yorumlara kapattı. Ukraynalı mültecilerin yanı sıra ülkenin ordusunu ve bağımsız gazetecilerini destekleyen fonlara yönlendiren bir belgenin bağlantısını da ekledi.
Sırp-Rus asıllı Jovovich, kariyerine modellik yaparak başladı. Modelliğe ara verip sinema kariyeri yapan Jovovich’in tanınmasında ünlü video oyun uyarlaması film serisi Resident Evil'ın büyük etkisi oldu. Babası Sırp doktor Bogdan ve annesi Rus aktris Loginova olan ünlü oyuncu, 1981 yılında ailesiyle birlikte Sovyetler Birliği'nden kaçarak Londra'ya sonra Sacramento, California ve en son olarak Los Angeles'e yerleşti.