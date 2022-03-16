Ukrayna Hükümeti 'Putin'i Jüpiter'e gönderme kampanyası' başlattı

2 MİLYON DOLAR TOPLANDI

Ukrayna-Rusya savaşı sürerken, Ukrayna Hükümeti tarafından düzenlenen “Vladimir Putin’i uzaya gönderme” kampanyası için 2 milyon dolara yakın bağış toplandı.

Alaycı bağış kampanyası, Rusya Devlet Başkanı Putin’i Jüpiter'e fırlatabilecek bir roket inşa etmek için para toplamayı hedefliyor. Kampanyada Putin’in neden bir başka gezegene değil de Jüpiter’e gönderileceği açıklanırken, “Jüpiter’in bir gaz devi ve Güneş sistemindeki en büyük gezegen” olduğu belirtildi.