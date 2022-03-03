Ukrayna'dan Türkiye'ye sığınan şarkıcı Jamala: Kendimi buranın bir parçası olarak hissediyorum

Ülkesini terk ettikten sonra Türkiye'ye gelmesinin sebeplerine de değinen şarkıcı, "Ben de kendimi Türkiye'nin bir parçası olarak hissediyorum. Türkiye ile dil, din ve kültür benzerliği olduğu için kendimi Türkiye'nin bir parçası olarak hissederim ve tabii ki benim burada ailem ve ablam olduğu için aklıma başka bir ülke gelmedi bile" şeklinde konuştu.