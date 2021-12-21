Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte: İç çamaşırıyla milli marşa 6 aydan 3 yıla kadar hapis

Süper Lig'de bir dönem Çaykur Rizespor forması da Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte. İç çamaşırıyla Ukrayna Milli Marşı’nı okuyan Morozyuk 6 aydan 3 yıla kadar tutuklama ile cezalandırılabilir.

Haberler 21.12.2021 - 12:00

Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte: İç çamaşırıyla milli marşa 6 aydan 3 yıla kadar hapis - 1

Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk’un eşi Irina Morozyuk, iç çamaşırıyla poz verdiği bir videoda Ukrayna Milli Marşı’nı okuduğu için hapis cezasıyla karşı karşıya.


Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte: İç çamaşırıyla milli marşa 6 aydan 3 yıla kadar hapis - 2

Telefon kamerasından aynadaki kendisini çeken Morozyuk, elini kalbine götürerek Ukrayna Milli Marşı’nı okudu.


Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte: İç çamaşırıyla milli marşa 6 aydan 3 yıla kadar hapis - 3

Ancak Morozyuk’un kıyafeti, birçok kişi tarafından eleştiri konusu olurken, iç çamaşırını gösterirken milli marşı okuduğu için kınandı.


Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte: İç çamaşırıyla milli marşa 6 aydan 3 yıla kadar hapis - 4

Morozyuk devlet sembollerini kötüye kullanmaktan üç yıla kadar hapis cezasıyla karşı karşıya kalabilir.


Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte: İç çamaşırıyla milli marşa 6 aydan 3 yıla kadar hapis - 5

Avukat Yuriy Yurchenko, "Ukrayna Ceza Kanunu’nun 338. maddesine göre, devlet sembolleriin kötüye kullanılması, vergiden muaf asgari gelirin yüzde 50’sine kadar para cezası veya 6 aydan 3 yıla kadar tutuklama ile cezalandırılabilir" dedi.

Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte: İç çamaşırıyla milli marşa 6 aydan 3 yıla kadar hapis - 6

İşte Morozyuk'un Instagram hesabından öne çıkan diğer kareler...

Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte: İç çamaşırıyla milli marşa 6 aydan 3 yıla kadar hapis - 7
Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte: İç çamaşırıyla milli marşa 6 aydan 3 yıla kadar hapis - 8
Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte: İç çamaşırıyla milli marşa 6 aydan 3 yıla kadar hapis - 9
Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte: İç çamaşırıyla milli marşa 6 aydan 3 yıla kadar hapis - 10
Ukraynalı futbolcu Mykola Morozyuk'un eşi Irina Morozyuk'un başı dertte: İç çamaşırıyla milli marşa 6 aydan 3 yıla kadar hapis - 11

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