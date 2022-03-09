Ukraynalı genç sığınak videolarıyla TikTok fenomeni oldu

Ukrayna'da savaş nedeniyle ailesiyle sığınağa yerleşen genç, çektiği videolarla Tiktok'ta fenomen haline geldi. Sığınaktaki hayatını esprili bir dille anlatan Ukraynalı gence dünyadan destek mesajları yağıyor.

Haberler - ntv.com.tr 09.03.2022 - 10:00 | Son Güncelleme : 09.03.2022 - 10:02

Ukraynalı genç sığınak videolarıyla TikTok fenomeni oldu - 1

‘Valerisssh’ adını kullanan genç Ukraynalı, Rusya’nın saldırısı sonrası ailesiyle birlikte yerleştiği sığınaktan çektiği videolarla fenomeni oldu.  

Çernigiv şehrinde yaşayan genç fenomen, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’in ülkesine karşı savaşı başlattığı iki haftadan beri 300 binden fazla takipçi kazandı.

Ukraynalı genç sığınak videolarıyla TikTok fenomeni oldu - 2

Annesi ve babasıyla sığınakta kalan TikTok kullanıcısı, bombalar altında geçen günlerini paylaşıyor.

Ukraynalı genç sığınak videolarıyla TikTok fenomeni oldu - 3

Sığınaktakli hayatını esprili bir dille yansıtan genç fenomen, kaldıkları yeraltı evini beş yıldızlı bir otele benzeten espriler yapıyor.

Ukraynalı genç sığınak videolarıyla TikTok fenomeni oldu - 4

‘Valerisssh’, bazı videolarında, savaş öncesi normal hayatı ve şimdiki hayatının kıyaslamasını da yapıyor.

Ukraynalı genç sığınak videolarıyla TikTok fenomeni oldu - 5

Ukraynalı genç, “İnternet savaşları bildiğimiz gibi olmaktan çıkardı. Bir gün öğrencilerin tarih dersinde bu görüntüleri izlediğini hayal edin” şeklinde bir paylaşım yaptı.  

Ukraynalı genç sığınak videolarıyla TikTok fenomeni oldu - 6

Paylaşımlarını İngilizce yapan Ukraynalı gence dünyanın her yerinden destek mesajları yağıyor.

Ukraynalı genç sığınak videolarıyla TikTok fenomeni oldu - 7

Ukraynalı genç, bugüne kadar pek çok kez TV kanallarına da bağlanıp yaşadıklarını anlattı.

Ukraynalı genç sığınak videolarıyla TikTok fenomeni oldu - 8
Ukraynalı genç sığınak videolarıyla TikTok fenomeni oldu - 9
Ukraynalı genç sığınak videolarıyla TikTok fenomeni oldu - 10
Ukraynalı genç sığınak videolarıyla TikTok fenomeni oldu - 11

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