Ukraynalı genç sığınak videolarıyla TikTok fenomeni oldu

Haberler - ntv.com.tr 09.03.2022 - 10:00 | Son Güncelleme : 09.03.2022 - 10:02
‘Valerisssh’ adını kullanan genç Ukraynalı, Rusya’nın saldırısı sonrası ailesiyle birlikte yerleştiği sığınaktan çektiği videolarla Tiktok fenomeni oldu.
Çernigiv şehrinde yaşayan genç fenomen, Rusya Devlet Başkanı Viladimir Putin’in ülkesine karşı savaşı başlattığı iki haftadan beri 300 binden fazla takipçi kazandı.
Annesi ve babasıyla sığınakta kalan TikTok kullanıcısı, bombalar altında geçen günlerini paylaşıyor.
Sığınaktakli hayatını esprili bir dille yansıtan genç fenomen, kaldıkları yeraltı evini beş yıldızlı bir otele benzeten espriler yapıyor.
‘Valerisssh’, bazı videolarında, savaş öncesi normal hayatı ve şimdiki hayatının kıyaslamasını da yapıyor.
Ukraynalı genç, “İnternet savaşları bildiğimiz gibi olmaktan çıkardı. Bir gün öğrencilerin tarih dersinde bu görüntüleri izlediğini hayal edin” şeklinde bir paylaşım yaptı.
Paylaşımlarını İngilizce yapan Ukraynalı gence dünyanın her yerinden destek mesajları yağıyor.
Ukraynalı genç, bugüne kadar pek çok kez TV kanallarına da bağlanıp yaşadıklarını anlattı.