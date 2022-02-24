Ukraynalı model Diana Harkuşa ülkesi için ağlıyor

Miss Ukrayna 2014 birincisi model Diana Harkuşa, Rusya'nın Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'a özel askeri operasyon başlattıklarını duyurmasının ardından mesaj yayınladı. Dua isteyen ve barış olmasını gerektiğini vurgulayan yıldız model ailesi ve arkadaşları için endişelerini dile getirdi.

Haberler 24.02.2022 - 15:09

Ukraynalı model Diana Harkuşa ülkesi için ağlıyor - 1

Miss 2014'te birinci olan ve Dünya klasmanında da aynı yıl katıldığı Miss Universe'de üçüncülük elden eden model Diana Harkuşa yaklaşık 300 bin takipçili Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu.


Ukraynalı model Diana Harkuşa ülkesi için ağlıyor - 2

"Barış lütfen" diyen 27 yaşındaki model ailesi ve arkadaşlarının tehlikede olduğunu aktardı.


Ukraynalı model Diana Harkuşa ülkesi için ağlıyor - 3

Harkuşa, "Ailem ve arkadaşlarım patlamalar nedeniyle sabah 5'te uyandılar" dedi.


Ukraynalı model Diana Harkuşa ülkesi için ağlıyor - 4

"Metrodaki son durum toplu taşıma ücretsiz çalışmakta" diyen model Ukrayna'da son durumu gösteren bazı görüntüler yayınlandı.


Ukraynalı model Diana Harkuşa ülkesi için ağlıyor - 5

Ünlü modelin takipçileriyle paylaştığı videolardan biri ise 2020 yılına ait eski bir görüntü çıktı.

Ukraynalı model Diana Harkuşa ülkesi için ağlıyor - 6

İşte tescilli güzelin Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...

Ukraynalı model Diana Harkuşa ülkesi için ağlıyor - 7
Ukraynalı model Diana Harkuşa ülkesi için ağlıyor - 8
Ukraynalı model Diana Harkuşa ülkesi için ağlıyor - 9
Ukraynalı model Diana Harkuşa ülkesi için ağlıyor - 10
Ukraynalı model Diana Harkuşa ülkesi için ağlıyor - 11

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