Ukraynalı model Diana Harkuşa ülkesi için ağlıyor

Haberler 24.02.2022 - 15:09
Miss Ukrayna 2014'te birinci olan ve Dünya klasmanında da aynı yıl katıldığı Miss Universe'de üçüncülük elden eden model Diana Harkuşa yaklaşık 300 bin takipçili Instagram hesabından paylaşımlarda bulundu.
"Barış lütfen" diyen 27 yaşındaki model ailesi ve arkadaşlarının tehlikede olduğunu aktardı.
Harkuşa, "Ailem ve arkadaşlarım patlamalar nedeniyle sabah 5'te uyandılar" dedi.
"Metrodaki son durum toplu taşıma ücretsiz çalışmakta" diyen model Ukrayna'da son durumu gösteren bazı görüntüler yayınlandı.
Ünlü modelin takipçileriyle paylaştığı videolardan biri ise 2020 yılına ait eski bir görüntü çıktı.
İşte tescilli güzelin Instagram hesabından öne çıkan bazı kareler...