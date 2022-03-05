Ukraynalı oyuncu Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher'dan mültecilere 3 milyon dolar bağış

Mila Kunis ve eşi Ashton Kutcher, sosyal medya hesaplarından konuyla ilgili ortak video paylaştı. Kendisini Ukraynalı ve Amerikalı olarak tanıtan Mila Kunis, "1983'te Ukrayna'nın Çernivtsi kentinde doğdum, 1991'de Amerika'ya geldim. Kendimi her zaman bir Amerikalı, gururlu bir Amerikalı olarak gördüm. Bu ülkenin benim ve ailem için yaptığı her şeyi seviyorum. Ancak Ukraynalı olmaktan hiç bugünkü kadar gurur duymadım" dedi.