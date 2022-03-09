Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska dünyaya mektupla seslendi

Haberler 09.03.2022 - 13:24
Rusya-Ukrayna savaşının 14'üncü gününde Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Siyah beyaz fotoğrafının yanında kocaman kırmızı harflerle "Şahitlik Ediyorum" yazan paylaşımında Zelenska, tüm dünyaya yazdığı bir mektupla ilk defa Ukrayna'daki savaş ile ilgili açıklamada bulundu.
"Küresel Medyaya Bir Açık Mektup" başlıklı yazıda Zelenska, üç ayrı dilde çok güçlü ifadeler içeren metin yayınladı. Son dönemde kendisine çok sayıda medya kuruluşundan röportaj teklifleri geldiğini belirterek "Bu mektup bu taleplere cevabım ve Ukrayna'da yaşananlara tanıklığımdır" dedi.
Zelenska, "Sadece bir hafta önce, bu yaşananlar inanılmazdı. Ülkemiz barışçıl bir yerdi, şehirlerimiz, kasabalarımız ve köylerimiz hayat doluydu. 24 Şubat sabahı hepimiz Rus işgalinin anonslarıyla uyandık. Tanklar Ukrayna sınırını geçti, uçaklar hava sahamıza girdi, füze rampaları şehirlerimizin etrafını çevirdi" diye yazdı.
Zelenska, mektupta savaşın özellikle kadınlar ve çocuklar için ne kadar dehşetli olduğunu yazdı, hayatını kaybeden çocukları andı.
Zelenska, "Rusya sivillere karşı savaş açmadığını söylediğinde ben ilk olarak hayatını kaybeden çocukların isimlerini sayıyorum" yazdı.
Telegram'dan da yayınlanan mesajda savaş sırasında doğan bebeklerin ilk gördükleri şeyin sığınakların beton tavanları, ilk nefeslerinde soludukları şeyin yer altının kirli havası olduğunu ifade eden Zelenska, "Kapana kısılmış ve dehşet içinde insanlar karşıladı onlardı. Bu noktada hayatları boyunca barış görmemiş onlarca çocuk var" diye yazdı.
"Bazı şehirlerde aileler günlerce bomba sığınaklarından çıkamıyor çünkü sivil altyapı ayrım gözetilmeksizin ve kasten bombalanıyor" diyen Zelenska, eşinin Batı'ya yaptığı çağrıyı yineleyerek Ukrayna hava sahasının uçuşa kapatılmasını talep etti.
Zelenska mektubunda tüm dünyaya gösterdikleri destek için teşekkür etti, eşi Ukrayna Devet Başkanı Zelenskiy'nin Batı'dan talep ettiği uçuş yasağını tekrar dile getirdi ve devam etti:"Nükleer savaş ile hepimizi tehdit eden Putin'i durdurmazsak dünyada hiçbirimiz için güvenli yer kalmayacak."
Mesaj, paylaşılır paylaşılmaz dünya basınında gündem oldu. 44 yaşındaki First Lady Olena Zelenska, sosyal medya paylaşımlarıyla bir yandan halkın moralini yükseltmekte bir yandan da uluslararası kamuoyunun dikkatini ülkesinde yaşananlara çekmekte önemli bir rol oynuyor.