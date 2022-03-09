Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska dünyaya mektupla seslendi

Rusya-Ukrayna savaşının 14'üncü gününde Ukrayna'nın First Lady'si Olena Zelenska, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Siyah beyaz fotoğrafının yanında kocaman kırmızı harflerle "Şahitlik Ediyorum" yazan paylaşımında Zelenska, tüm dünyaya yazdığı bir mektupla ilk defa Ukrayna'daki savaş ile ilgili açıklamada bulundu.

"Küresel Medyaya Bir Açık Mektup" başlıklı yazıda Zelenska, üç ayrı dilde çok güçlü ifadeler içeren metin yayınladı. Son dönemde kendisine çok sayıda medya kuruluşundan röportaj teklifleri geldiğini belirterek "Bu mektup bu taleplere cevabım ve Ukrayna'da yaşananlara tanıklığımdır" dedi.