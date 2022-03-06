Ukrayna'nın Lviv kentinde savaşa direnen kedili kafe

Haberler 06.03.2022 - 12:46 | Son Güncelleme : 06.03.2022 - 12:50
Ukrayna-Rus savaşında gerilim tırmanırken, Ukrayna halkı, savaşın sonuna kadar sığınacak güvenli bir yer bulma umuduyla, çoğu zaman evcil hayvanlarıyla evlerini terk ediyor.
Ancak karamsarlığın olduğu yerde her zaman umut da olduğunu hatırlatan bir hikaye, Ukrayna’nın Lviv kentinden geldi.
Lviv’deki Cat Cafe’nin sahibi Serhii Oliinyk, mekanını altı yıl önce açtı. Kafeye adını veren 20 kedisi olan Oliinyk, bir yandan bir şeyler atıştırmak, bir yandan da kedilerin sevgi dolu arkadaşlığının tadını çıkarmak için güvenli bir yer haline geldi.Savaşın çoğu işletmeyi alt üst etmesi ve Ukraynalıların kaçmasına neden olmasıyla Oliinyk ve ailesi, Ukrayna'da kalmaya ve kafeyi her zamanki gibi işletmeye devam etmeye karar verdi.
Potansiyel tehlikeden uzaklaşmak için kafeyi kapatıp oradan uzaklaşmanın akıllıca olduğunu düşünebilirsiniz, ancak onlar için en kötü seçenek bu. Çünkü akıllarında soru şu: Ayrılmayı seçerlerse 20 kediye ne olacak?
“Ülkemizden asla ayrılmayacağımızı, gelecekte kendimizi görebileceğimiz tek yerin burası olduğunu anladık” diyen Oliinyk, gelecek belirsiz olsa bile, şehrini terk etmiyor.
Oliinyk ayrıca, sıcak yemek ve olumlu duygulara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyan insanlar ve göçmenler için güvenli bir alan sağlamaya devam ediyor. Kafede ikisi bodrum katta olmak üzere üç büyük oda bulunuyor. Bu nedenle hava saldırısı uyarısı durumunda müşteriler ve kediler için güvenli bir sığınak var. Sahipleri, savaşa dayanmak için iyi hazırlanmış ve herkesi ağırlıyor.
CNN'den Erin Burnett, kedili kafenin hikayesini kaleme alırken, oynayan bir kedinin savaş ortamında yüzleri gülümsettiğini söyleyerek, “Buna bakıp gülümsemeden duramazsınız. Bugün değilse, gülümsemek için başka ne zaman bir sebep bulabiliriz?” ifadesini kullandı.