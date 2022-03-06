Ukrayna'nın Lviv kentinde savaşa direnen kedili kafe

Lviv’deki Cat Cafe’nin sahibi Serhii Oliinyk, mekanını altı yıl önce açtı. Kafeye adını veren 20 kedisi olan Oliinyk, bir yandan bir şeyler atıştırmak, bir yandan da kedilerin sevgi dolu arkadaşlığının tadını çıkarmak için güvenli bir yer haline geldi.

Savaşın çoğu işletmeyi alt üst etmesi ve Ukraynalıların kaçmasına neden olmasıyla Oliinyk ve ailesi, Ukrayna'da kalmaya ve kafeyi her zamanki gibi işletmeye devam etmeye karar verdi.