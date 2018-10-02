Ukrayna''nın yeni güzeli: Leonila Guz

Veronika Didusenko’nun daha önce evlenip boşanmış ve bir çocuk sahibi olduğu ortaya çıktıktan sonra yarışma kuralları gereği tacı geri alınan Ukrayna Güzellik Yarışması’nın yeni birincisi 19 yaşındaki Leonila Guz oldu.
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Ukraynalı güzellik kraliçesi Veronika Didusenko, yarışma organizatörlerinin boşandığını ve 4 yaşındaki oğlunun öğrenince yarışma kurallarını ihlal etmesi sebebiyle diskalifiye edilmişti.
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Miss Ukraine jürisi, Didusenko'nun “sözleşmeyi imzalayıp, şartlarını kabul ettiğini” ancak özel hayatı hakkında yalan söylediğini açıkladı.
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Gelişmelerin ardından 23 yaşındaki model, diskalifiye olmayı 'ayrımcılık' olarak gördüğünü dile getirdi.
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Yaşanan bu olayların ardından tacın yeni sahibi belli oldu.
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Yarışma yönetimi yeni birincinin Herson bölgesinden 19 yaşındaki Leonila Guz olduğunu açıkladı.