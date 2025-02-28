Ülser hastaları oruç tutabilir mi? Diyanet'e göre ülser hastaları oruç tutabilir mi?
Ülser hastalığı, midedeki veya on iki parmak bağırsağındaki yaraların iyileşmesini zorlaştıran kronik bir durumdur.
ÜLSER HASTALARI ORUÇ TUTARKEN HANGİ TEDBİRLERİ ALMALIDIR?Oruç tutarken uzun süre aç kalma nedeniyle mide asidi artabilir ve bu yaraları daha fazla tahriş edebilir. Bu sebeple ülser hastalarının, oruç tutma konusunda öncelikle doktor görüşü alması gerekir. Doktor, hastanın mevcut ilaç kullanımını düzenleyerek, sahur ve iftar arasındaki uygun saatlerde alınmasını sağlayabilir. Sahurda ve iftarda hafif, sindirimi kolay, mide dostu gıdalar tercih etmek de önemlidir. Aşırı baharatlı, asitli, yağlı yiyeceklerden uzak durmak gerekir. İftarı bir çorbayla açıp bir süre ara vererek ana öğüne geçmek mide yükünü hafifletir. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından sağlanan bilgilere göre, kişi sağlık durumunu riske atacaksa oruç tutmama ya da daha sonra kaza etme imkanı bulunmaktadır. Her durumda düzenli tıbbi kontrol, ilaç kullanımı ve dengeli beslenme, ülser hastalarının oruç döneminde alması gereken temel tedbirler arasında yer alır.
ÜLSER HASTALARI ORUÇ TUTMA KONUSUNDA HANGİ UZMANLARA DANIŞMALIDIR?
Ülser hastaları, oruç tutma kararı almadan önce hastalıklarının derecesini ve vücutlarının buna nasıl tepki vereceğini öğrenmelidir. Bu amaçla en doğru adım, gastroenteroloji uzmanına veya iç hastalıkları (dahiliye) doktoruna başvurmaktır. Mide ve bağırsak sorunları üzerine uzmanlaşmış hekimler, ülserin konumu, şiddeti ve komplikasyon riskleri hakkında daha detaylı bilgi verir. Tedavi sürecinde kullanılan ilaçlar varsa, oruç saatlerine göre düzenlenmesi de yine bu uzmanların rehberliğinde yapılır. Bazı hastalarda ek rahatsızlıklar bulunabilir; bu durumda kardiyoloji, endokrinoloji veya nefroloji gibi farklı branş hekimleri de devreye girebilir. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sağlık durumlarıyla ilgili dini hüküm ve fetvalarından yararlanmak mümkündür. Ülser hastalığıyla ilgili oruç tutup tutmama konusu her birey için farklı sonuçlar doğurabilir. Uygun tıbbi değerlendirme olmadan karar vermek, ileride ciddi komplikasyonlara yol açabilir. Bu nedenle ülser hastalarının, hem tıbbi hem de dini konularda uzman desteği alarak sağlıklı ve bilinçli bir şekilde hareket etmesi tavsiye edilir.
ÜLSER HASTALARI ORUÇ TUTARKEN MİDE ASİDİNİ AZALTMAK İÇİN NELER YAPMALIDIR?
Mide asidinin artması, ülserli hastalarda ağrı, yanma ve hatta kanama gibi sorunları tetikleyebilir. Oruç tutarken uzun süreli açlık, mide asidi üretimini artırabileceğinden daha fazla önlem almak gerekebilir. İlk olarak, doktorun yazdığı asit baskılayıcı ilaçları iftar ve sahur arasında düzenli şekilde kullanmak önemlidir. Sahurda protein ve kompleks karbonhidrat içeren besinler, asidin mukoza yüzeyine zarar verme riskini azaltır. Aşırı baharatlı, turşu gibi çok tuzlu veya kızartılmış gıdalardan uzak durmak önerilir. Su tüketimini iftar ile sahur arasına yayarak, mide asidini seyreltecek sıvı desteği sağlanabilir. Kahve, çikolata, domates soslu yiyecekler, gazlı içecekler ve asitli meyve suları da asit artışına sebep olabilir; bunları sınırlamak yararlıdır. Diyanet İşleri Başkanlığı, kişinin sağlığını korumasını öncelikli tutar ve ciddi rahatsızlığı olanların oruç tutmayabileceğini belirtir. Dolayısıyla, ülser hastaları bu tedbirleri alarak mide asidini kontrol altında tutup oruç sırasında yaşanabilecek sıkıntıları azaltabilir.