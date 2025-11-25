Uluslararası Emmy Ödülleri'nde kıyasıya rekabet: Kazananlar belli oldu

Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen 53'üncü Uluslararası Emmy Ödülleri, 24 Kasım'da dağıtıldı.

Birleşik Krallık, tüm kategorilerde 12 adayla yarışmada en çok aday gösteren ülke oldu. Gecede başarılı yapımlar ve oyuncular ödül aldı. İşte kazananlar...