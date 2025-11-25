Uluslararası Emmy Ödülleri'nde kıyasıya rekabet: Kazananlar belli oldu
25.11.2025 10:39
NTV - Haber Merkezi
Bu yıl 53’üncüsü düzenlenen Uluslararası Emmy Ödülleri, 24 Kasım’da New York’ta gerçekleşti. Kıyasıya rekabetin yaşandığı gecede, ödüller sahiplerini buldu.
Uluslararası Televizyon Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından ABD dışında üretilmiş yapımlara verilen 53'üncü Uluslararası Emmy Ödülleri, 24 Kasım'da dağıtıldı.
Birleşik Krallık, tüm kategorilerde 12 adayla yarışmada en çok aday gösteren ülke oldu. Gecede başarılı yapımlar ve oyuncular ödül aldı. İşte kazananlar...
EN İYİ ERKEK OYUNCU
David Mitchell, Diljit Dosanjh, Diego Vasquez'in yarıştığı kategoride ödülü alan isim "I, Addict" dizisindeki performansıyla İspanyol oyuncu Oriol Pla oldu.
EN İYİ KADIN OYUNCU
Gecede "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazanan isim, “Until I Kill You”daki performansıyla Anna Maxwell Martin oldu.
En İyi Komedi Dizisi ödülü "Ludwig" adlı yapımın olurken; En İyi Drama Dizisi, "Rivals" seçildi.
Çocuk: Animasyon kategorisinde dünya çapında geniş hayran kitlesi bulunan "Bluey" ödül alırken; "Shaolin Heroes" da Doğaçlama Eğlence Programı oldu.
Güncel Konular kategorisinde Birleşik Krallık yapımı “Dispatches: Kill Zone: Inside Gaza” birincilik ödülünü kazandı.
Haber kategorisinde de Katar merkezli "Gaza, Search for Life" ödül aldı.
Gazze’deki insani krizi konu alan iki yapım da çatışma bölgesindeki sivillerin yaşadığı zorlukları güçlü bir anlatımla aktarıyor.
Telenovela kategorisinde ödüle layık görülen yapım, Aras Bulut İynemli'nin başrol oynadığı Türk yapımı Deha dizisi oldu.
Paddy Wivell'ın yönetmen koltuğunda oturduğu "Hell Jumper" adlı yapım ise Belgesel dalında gecenin kazananı oldu.
Spor Belgeseli kategorisinde de ödüle uzanan "It’s All Over: The Kiss That Changed the Spanish Football" oldu.