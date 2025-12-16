Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu

Açılışta konuşan Festival Başkanı Mehmet Güleryüz, festivali ilk günden bu yana aynı heyecanla gerçekleştirdiklerini belirtirken, festivalin "bir keşif festivali" olduğunu da şu sözlerle ifade etti:

“Çünkü çok fazla fark edilmemiş insanların eserlerini görünür kılmak çok kıymetli. Gençler çok sayıda eser üretiyorlar ve bunların insanlarla buluşması zor. Bu nedenle bu noktada yapılan çabaların değerli olduğuna inanıyorum.”

Festival için verilen emeklerin çok kıymetli olduğunu dile getiren Güleryüz, jüriye, filmleriyle festivale katılan gençlere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.