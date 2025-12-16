Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nde ödüller sahiplerini buldu
16.12.2025 11:19
AA
Bu yıl 13'üncüsü düzenlenen İpekyolu Film Festivali"nin ödülleri verildi. Yönetmen Mesut Uçakan'ın "SETEM Emek Ödülü" aldığı geceye "Kudret" filmi damga vurdu.
İpekyolu Kültür, Sanat ve Eğitim Vakfı tarafından düzenlenen 13'üncü Uluslararası İpekyolu Film Festivali'nin ödülleri sahiplerini buldu.
Sinema ve Televizyon Eseri Sahipleri Meslek Birliği (SETEM) tarafından, Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü'nün destekleriyle düzenlenen festivalin ödül töreni, Atlas 1948 Sineması'nda gerçekleştirildi.
Açılışta konuşan Festival Başkanı Mehmet Güleryüz, festivali ilk günden bu yana aynı heyecanla gerçekleştirdiklerini belirtirken, festivalin "bir keşif festivali" olduğunu da şu sözlerle ifade etti:
“Çünkü çok fazla fark edilmemiş insanların eserlerini görünür kılmak çok kıymetli. Gençler çok sayıda eser üretiyorlar ve bunların insanlarla buluşması zor. Bu nedenle bu noktada yapılan çabaların değerli olduğuna inanıyorum.”
Festival için verilen emeklerin çok kıymetli olduğunu dile getiren Güleryüz, jüriye, filmleriyle festivale katılan gençlere ve katkıda bulunanlara teşekkür etti.
Festival Direktörü Feza Sınar da festival boyunca gerçekleştirilen etkinliklerden bahsederek, "Çok güzel bir festival geçirdik. Bütün filmlerimizi salonlarda dolu seyrettik. Güzel ve özel gösterimlerimiz oldu" diye konuştu.
"BENİM İÇİN FARKLI BİR ÖDÜL"
Yönetmen, yapımcı ve senarist Mesut Uçakan, gecede "SETEM Emek Ödülü"ne layık görüldü. Uçakan, emek kavramının önemini "Demek ki alnımızın teriyle 50 yıldır bir şeyler yapmaya çalışmışız. Onu vurgulaması açısından benim için farklı bir ödül bu" sözleriyle dile getirdi.
Ödülün farkındalık vermesi bakımından çok hoş olduğunu ifade eden Uçakan, "Ödüller mutlaka sanatçıyı onore eder, sevindirir. Ama malum, çoğu konuşmalarımızda da söylüyoruz, bizim beklediğimiz ödül yine aynı emeğimizin madden ve manen Allah-u Teala tarafından da ödüllendirilmesidir. İnşallah bu ona vesile olur" dedi.
ÖDÜLLER DAĞITILDI
Festival kapsamında "Uluslararası İpekyolu" kategorisinde "Bhan" filmi ile Hindistan'dan Aradhana Raju "Kısa Kurmaca En İyi Film Ödülü"nü, "Kaya" ile Kırgızistan'dan Altınay Adamalieva "En İyi Belgesel Ödülü"nü, "Bu Monkey" ile Çin'den Yu Qinting "En İyi Animasyon Film Ödülü"nü, "Rope" ile İran'dan Ramin Kazemi "Jüri Özel Ödülü"nü aldı.
"Fiabexit" ile İtalya'dan Lorenzo Giovenga ve Giuliano Giacomelli "En İyi Yönetmen Ödülü"ne, "To Be" filmi ile İran'dan Puya Mofid de "En İyi Senaryo Ödülü"ne değer görüldü.
"İpekyolu Kardeşlik Ödülleri"nde Brezilya'dan "Recife Tem Um Coraçao" filmi "En İyi Belgesel", Peru'dan "Sara" filmi "En İyi Kısa Film", Belarus'tan "Profitable Place" filmi "En İyi Animasyon" seçildi.
"Ulusal Belgesel Film" kategorisinde "Bir Tutkunun Hikayesi" ile Erhun Altun "En İyi Belgesel" ödülünü, "Venüs'e Açılan Pencere" ile Zeliha Karakoca "En İyi Yönetmen" ödülünü, "Muzaffer" ile Mustafa Demiralp "En İyi Görüntü Yönetmeni" ödülünü, "Baletler Köyü" ile Fatih Diren "En İyi Senaryo" ödülünü, "Pirlerin Düğünü" ile Erhan Örs ve Yalçın Çiftçi "En İyi Kurgu" ödülünü kazanırken, aynı kategoride "Jüri Özel Ödülü"nü "Süheyla" ile Muhammed Emin Demiral aldı.
"Ulusal Animasyon Film" dalında "Milo" filmi "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerinin sahibi oldu. "En İyi Animasyon" "Pat" ve "En İyi Senaryo" "İkinci Perde" filmi seçildi. "Jüri Özel Ödülü" de "Telve" filmine verildi.
KURMACA DALINDA EN İYİ FİLM: KUDRET
"Ulusal Kurmaca Film" Kategorisinde ise "Kudret" filmiyle Mehmet Oğuz Yıldırım "En İyi Film" ve "En İyi Yönetmen" ödüllerini aldı. Aynı zamanda film ile Nusret Emre Bilgin, "En İyi Görüntü Yönetmeni", Fırat Kaymak da "En İyi Erkek Oyuncu" seçildi.
"Balerin" ile Anıl Çetinel Örselli "En İyi Senaryo" ödülüne, "Galaksinin Tezenesi" ile Umut Sakallıoğlu "En İyi Kurgu" ödülüne "Bir Aile" ile Pınar Güntürkün "En İyi Kadın Oyuncu" ödülüne ve "Mümeyyiz" filmiyle de Turgut Kanal "Jüri Özel Ödülü"ne layık bulundu.
Ödül töreni, "En İyi Film" seçilen "Kudret"in gösterimi ve ardından festival ekibi, ödül alanlar ve davetlilerin toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.