Uluslararası Marakeş Film Festivali başladı

29.11.2025 11:42

AA

Fas'ın Marakeş kentinde düzenlenen 22'nci Uluslararası Marakeş Film Festivali başladı. 6 Aralık'a kadar devam Festivale Hollywood'dan ünlü isimler de katıldı.

Afrika kıtasının en önemli film festivallerinden biri olan 22'nci Uluslararası Marakeş Film Festivali başladı. Kraliyet Kongre Sarayı’ndaki törende; festivalin açılış filmi olarak ABD’li yönetmen Gus Van Sant’ın “Dead Man’s Wire” yapımı gösterildi.

Uluslararası Marakeş Film Festivali başladı
Açılış gecesinde festivalin onur ödülü Mısır ve Arap sinemasının önde gelen isimlerinden oyuncu, yönetmen ve yapımcı Hüseyin Fahmi’ye verildi.

31 ÜLKEDEN 80'İ AŞKIN FİLM İZLEYİCİYLE BULUŞACAK
Bu yıl 6 Aralık’a kadar sürecek ve 31 ülkeden 80’i aşkın filmin izleyici ile buluşacağı festivalde; ABD'li oyuncu Jodie Foster, Meksikalı yönetmen Guillermo del Toro, Faslı sanatçı Rawya gibi usta isimler de onurlandırıldı.

Uluslararası Marakeş Film Festivali başladı
Festivalin ana ödülü Altın Yıldız’ı belirleyecek resmi yarışma jürisinin başkanlığını ise “Parazit” filmiyle Cannes’da Altın Palmiye, Oscar’da En İyi Film dahil dört ödül kazanan Güney Koreli yönetmen Bong Joon Ho üstleniyor.

Uluslararası Marakeş Film Festivali başladı
Jüride; Brezilya-Cezayir kökenli yönetmen Karim Aïnouz, Faslı yönetmen Hakim Belabbes, Fransız yönetmen Julia Ducournau, İranlı oyuncu ve yönetmen Peyman Maadi, Kanadalı yönetmen Celine Song'un yanı sıra Wednesday dizisiyle tanınan oyuncu Jenna Ortega ve "The Queen's Gambit" ve "Furiosa" yapımlarının başrolü Anya Taylor-Joy da yer alıyor.

KAPANIŞ FİLMİ: PALESTINE 36
Festivalin kapanışı, Filistinli yönetmen Annemarie Jacir’in, Filistin’in yakın tarihine ve kimliğine odaklanan “Palestine 36” filmiyle yapılacak.