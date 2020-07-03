Ümit Erdim: Kilo verince iş bulamadım

Mide küçültme ameliyatı ile 73 kilo vererek, 142'den 69 kiloya düşen oyuncu Ümit Erdim, bir takipçisinin "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın" yorumuna yanıt verdi. Erdim, "Katılıyorum, zaten bulamadım ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm" ifadelerini kullandı.

03.07.2020 - 07:14

Ümit Erdim: Kilo verince iş bulamadım - 1
Hayat Bilgisi, Gönül ve Selena gibi dizilerde rol alan Ümit Erdim, mide küçültme ameliyatı ile 73 kilo vererek, 142'den 69 kiloya düştü. Bambaşka bir görünüme kavuşan 35 yaşındaki Erdim, sosyal medya hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı.
Ümit Erdim: Kilo verince iş bulamadım - 2

Erdim, uzun süredir ekranlardan uzak kalmasının en büyük sebebinin zayıflaması olduğunu açıkladı.

Ümit Erdim: Kilo verince iş bulamadım - 3

Ümit Erdim, bir takipçisinin "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın" yorumuna, "Katılıyorum, zaten bulamadım ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm" şeklinde yanıt verdi.

Ümit Erdim: Kilo verince iş bulamadım - 4

Sürekli çok zayıfladığı yönündeki eleştirilere maruz kalan oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir takipçisinin "Keşke bu kadar zayıflamasaydın. Hastalıklı gibi görünüyorsun" yorumuna ise şu cevabı vermişti:

Ümit Erdim: Kilo verince iş bulamadım - 5

Ya hastalıklıysam? Şu anda nasıl bir kalp kırıklığı ve üzüntüye sebep olduğunu hayal edebilir misin? Gerçekten çeşit çeşit yüzlerce hastalıkla mücadele eden bu kadar insan varken bu cümleler böylesine kolay çıkmasın elinizden, ağzınızdan. Azıcık sakin olun!

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER