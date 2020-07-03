Ümit Erdim: Kilo verince iş bulamadım

03.07.2020 - 07:14
Erdim, uzun süredir ekranlardan uzak kalmasının en büyük sebebinin zayıflaması olduğunu açıkladı.
Ümit Erdim, bir takipçisinin "Eski haline dön, böyle iş bulamazsın" yorumuna, "Katılıyorum, zaten bulamadım ama bu yüzden de eski halime dönmeye niyetim yok, üzgünüm" şeklinde yanıt verdi.
Sürekli çok zayıfladığı yönündeki eleştirilere maruz kalan oyuncu, geçtiğimiz aylarda bir takipçisinin "Keşke bu kadar zayıflamasaydın. Hastalıklı gibi görünüyorsun" yorumuna ise şu cevabı vermişti:
Ya hastalıklıysam? Şu anda nasıl bir kalp kırıklığı ve üzüntüye sebep olduğunu hayal edebilir misin? Gerçekten çeşit çeşit yüzlerce hastalıkla mücadele eden bu kadar insan varken bu cümleler böylesine kolay çıkmasın elinizden, ağzınızdan. Azıcık sakin olun!