Umut Evirgen'e 10 ay hapis cezası

"YÜZÜSTÜ DÜŞÜNCE BURNU KIRILDI"

Duruşmada mütalaaya karşı son savunmasını yapan Umut Evirgen’in avukatı Ali Kemal Atçeken, Ali Akın’ın olay günü fazla alkollü olduğunu, ayakta duramadığı için yüzüstü yere düştüğü için burnunu kırdığını söyledi.

Avukat Atçeken, bu durumun kamera görüntüleri ile sabit olduğunu belirterek, “Akın’ın yüzünde iz kaldıysa bu kendi kendisine düşmesinden kaynaklıdır. Müvekkilin Akın’a vurduğuna dair somut bir delil yoktur” dedi.