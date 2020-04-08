Umutsuz Ev Kadınları salgınla mücadeleye yardım için iki eksikle yeniden bir araya geliyor

ntv.com.tr 08.04.2020 - 08:41 | Son Güncelleme : 08.04.2020 - 08:42
Corona virüs salgını nedeniyle Amerika’da pek çok TV yapımı ekibi sanal olarak bir araya geliyor. Bir dönemin en sevilen dizilerinden biri olan Umutsuz Ev Kadınları’nın (Desperate Housewives) başrol oyuncuları da iki oyuncusu eksik olarak salgınla mücadeleye yardım parası toplamak için internet canlı yayınında bir araya gelecek.
Amerika Aktörler Fonu’na yardım toplamak için toplanacak olan kadroda iki yıldız Teri Hatcher ve Felicity Huffman yer almayacak.
Marcia Cross, Vanessa Williams, Brenda Strong, Dana Delaney ve Eva Longoria’dan oluşan ekip 12 Nisan’da yayın yapacak.
ADI RÜŞVET SKANDALINA KARIŞTI
Felicity Huffman’ın ekibe katılmama gerekçesi tahmin edilebiliyor. Oyuncunun adı büyük bir rüşvet skandalına karışmıştı. Kızını ABD’nin saygın üniversitelerinden birine kabul ettirebilmek için rüşvet verdiği ortaya çıkmıştı.
Huffman, rüşvet vermekten suçlu bulunarak iki hafta cezaevinde kalmıştı. Ünlü oyuncuya ayrıca bir yıl boyunca kamu hizmeti cezası da verilmişti.
Kızının sınav puanının yükseltilmesi için 15 bin dolar rüşvet ödediği ortaya çıktıktan sonra Huffman, özür dilemiş ve şu açıklamayı yapmıştı:
“Suçumu tamamen kabul ediyorum, büyük bir pişmanlık duyuyorum ve yaptığımdan utanıyorum. Eylemlerimin tüm sorumluluğunu kabul ediyorum ve sonuçlarını da kabulleneceğim. Kızımın, ailemin, arkadaşlarımın, çalışma arkadaşlarımın ve eğitim camiasının acı çekmesine neden olduğum için utanıyorum. Onlardan özür dilemek istiyorum, özellikle üniversiteye girmek için her gün çok çalışan öğrencilerden ve çocuklarını desteklemek için büyük fedakarlık yapan ailelerinden özür dilemek istiyorum ve bunu dürüstçe istiyorum.”
Hatcher’ın ise ekibe neden dahil olmadığı tam olarak bilinmiyor. Ancak ünlü yıldız hakkında ekiple hiç anlaşamadığı söylentileri yıllarca ortaya atıldı.
SIRA DIŞI EV KADINLARI
Emmy ödüllü dizide, herkesi şaşırtarak, beklenmedik bir anda intiharı seçen Mary Alice Young, “oralardan bir yerden” dört yakın arkadaşının yaşadıklarını anlatıyor. Dört ev kadınının rutin yaşamları ne kadar sıkıcı ve tekdüze görünse de işin gerçeği hiç de öyle değildir.