UNESCO Listesi'nde yer alıyor. Osmanlı'nın en önemli miraslarından biri

Edirne'nin her yerinden ihtişamıyla görülebilen eser Selimiye Camisi dünya tarihinin ünlü mimarlarından Mimar Sinan’ın eseridir. Adını aldığı vedönemin padişahlarından olan II. Selim’in emriyle yapımına başlandı. 1568 yılında başlanan caminin yapımı dönemin teknolojileri ve imkanları göz önünde bulundurulduğunda çok kısa bir süre de 7 yılda tamamlandı. Osmanlı mimarisinin en önemli eseri olarak kabul edilen camiyi Mimar Sinan “ustalık eserim” olarak tanımladı.

Caminin ilk olarak dış görünüşü göze çarpıyor. Caminin dört köşesinde yer alan ve her biri üç şerefeli olan minareleri camiye ihtişam katıyor. Minarelerde mimari açıdan dikkat çeken bir hususta bulunuyor. Mümkün olabilecek en ince şekilde tasarlanan minarelerde her şerefeye ulaşan ve birbiriyle çakışmayan üçer merdiven bulunuyor.