UNESCO listesindeki Zerzevan Kalesi'nden kazılar yeniden başladı

Doç. Dr. Coşkun, “Bu yıl korona virüs salgını olmasaydı 1 milyon ziyaretçiyi buraya bekliyorduk. Tabii bütün hazırlıklarımızı yaptık. 1 Hazirandan itibaren bütün ören yerleriyle birlikte Zerzevan Kalesini ziyarete açtık. Çalışmalarımızı tamamladık. Yürüyüş parkurlarını, bilgilendirme levhalarını tamamladık, şuan ziyaretçilerimizi bekliyoruz. Tabi bununla birlikte pandemi süreci ve normalleşme sürecinin ortaya çıkmasıyla birlikte kazı çalışmaları da başlıyor. Şuanda ilk etapta temizlik çalışmaları yapıyoruz, 25 kişilik bir ekiple çalışıyoruz şuanda. Tamamen sosyal mesafeye uygun olarak ve maskelerle çalışmalarımızı yürütüyoruz. Korona virüs ile ilgili bütün tedbirlerimizi hem kazı alanında hem de evimizde aldık ve çalışmalarımızı bu doğrultuda yürütüyoruz. 1 Hazirandan itibaren Zerzevan Kalesi ziyarete açıldı ve biz aralık sonuna kadar 300 bin ziyaretçi bekliyoruz. Özellikle yurt içinden burada önemli bir ziyaretçi sayısının olacağını düşünüyoruz. Bu aratarak devam edecektir. Sonbaharda doruğa çıkacaktır. Kış aylarında da yine ziyaret edilen noktalardan birisi Zerzevan Kalesi olacak” dedi.



