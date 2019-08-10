UNICEF Summer Gala 2019'a ünlü akını
ntv.com.tr
Dün İtalya'da UNICEF Summer Gala 2019 yapıldı. Yardım gecesinde Adriana Lima'dan Adrien Brody'ye, Vanessa Hudgens'tan Shanina Shaik'a pek çok ünlü isim boy gösterdi. İşte galaya şıklıklarıyla damga vuran ünlüler...
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1Adriana Lima
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2Shanina Shaik
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3Elsa Hosk
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4Adrien Brody
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5Vanessa Hudgens
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6Joan Smalls
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7Ellie Goulding
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8Georgina Rodriguez
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9Vanessa Hudgens ve Austin Butler
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10Halima Aden
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11Adriana Lima
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12Chiara Sampaio
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13Nathalie Kelley
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14Lena Lademann
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15Sofia Resing
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16Catrinel Marlon
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17Gabrielle Caunesil