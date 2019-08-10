NTV

UNICEF Summer Gala 2019'a ünlü akını

ntv.com.tr

Dün İtalya'da UNICEF Summer Gala 2019 yapıldı. Yardım gecesinde Adriana Lima'dan Adrien Brody'ye, Vanessa Hudgens'tan Shanina Shaik'a pek çok ünlü isim boy gösterdi. İşte galaya şıklıklarıyla damga vuran ünlüler...

  • 1

    Adriana Lima
  • 2

    Shanina Shaik
  • 3

     Elsa Hosk
  • 4

    Adrien Brody
  • 5

    Vanessa Hudgens
  • 6

    Joan Smalls
  • 7

    Ellie Goulding
  • 8

    Georgina Rodriguez
  • 9

    Vanessa Hudgens ve Austin Butler
  • 10

    Halima Aden
  • 11

    Adriana Lima
  • 12

    Chiara Sampaio
  • 13

    Nathalie Kelley
  • 14

    Lena Lademann
  • 15

    Sofia Resing
  • 16

    Catrinel Marlon
  • 17

    Gabrielle Caunesil
NTV FOTO'DA ARA

ARAMADAN ESC TUŞU İLE ÇIKABİLİRSİNİZ

ARAMA İÇİN ENTER YAP

×Kapat

Bir Şehir Seçin