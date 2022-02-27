Üniversite hocası ünlü manken hakkında yazdıkları yüzünden görevden uzaklaştırıldı

Haberler 27.02.2022 - 10:21
Columbia Üniversitesi'nin psikiyatri bölümü başkanı Jeffrey A. Lieberman, Afrikalı model Nyakim Gatwech'in fotoğrafına yaptığı yorumda "hilkat garibesi" ifadesini kullandığı için görevden uzaklaştırıldı.
Independent'in haberine göre, Dr. Jeffrey Lieberman, Güney Sudanlı modelle ilgili bir tweet paylaştı. Tweet'te modelin "dünyada şimdiye kadar görülen en koyu tene" sahip olduğu için Guinnes Rekorlar Kitabı'na girdiği iddia ediliyor. Bu iddia yanlış çünkü Guinness, ten rengini baz alarak rekor ölçümleri yapmıyor.
Dr. Lieberman, Twitter'daki gönderisinde, "Bir sanat eseri de hilkat garibesi de olabilir, her halükarda görülmeye değer güzel bir manzara" ifadelerini kullandı.
Tweet şimdi silinmiş olsa da özellikle Gatwech'in Instagram sayfasında bunu paylaşıp orijinal tweet'in yanlış olduğunu açıklamasının ardından Lieberman'ın sözleri online olarak büyük tepki çekti. Gatwech'in gönderisinde Dr. Lieberman'ın tweet'i de yer alıyordu. Gatwech, NBC New York'a yaptığı açıklamada gönderinin "alenen ırkçılık" olduğunu söyledi.
NBC News, Dr. Lieberman'ın çarşamba günü Columbia Üniversitesi'nin Vagelos College of Physicians and Surgeons fakültesindeki bölüm başkanlığı görevinden uzaklaştırıldığını doğruladı. Lieberman ayrıca Columbia Üniversitesi Irving Tıp Merkezi/New York Presbiteryen Hastanesi'ndeki baş psikiyatrist görevinden de alındı.
Gatwech, "Bu kadar güç sahibi birinden gelmesi büyük hayal kırıklığına uğrattı" dedi.
Instagram gönderisinde model, dünyanın en koyu tenli insanı olduğu yönündeki sahte iddiaya da değindi.
Gatwech söz konusu gönderide, "Menajerim bunu ilk olarak 2020'de dikkatime sunmuştu, teyit eden birden fazla kurum aracılığıyla yalanlamamıza rağmen ve @guinnessworldrecords'un da ten rengi tonlarının kaydını TUTMADIĞINI belirtmesinin ardından bile hâlâ ortalıkta dolaşıyor. Gezegendeki en açık veya en koyu tenli kişinin kim olduğunu bilmenin mümkün olduğunu düşünemiyorum!" ifadelerini kullandı.
Model, ten rengini ve "Karanlığın Kraliçesi" lakabını sevdiğini fakat gezegendeki "en koyu tenli insan olduğunu hiçbir zaman söylemediğini" belirtti.
Dr. Lieberman salı günü bir e-postayla meslektaşlarından özür dilerken tweet'inin "ırkçı ve cinsiyetçi" olduğunu söyledi. Lieberman, "çok utandığını" da ekledi.
E-postada, "Siyahi topluluklardan, kadınlardan ve sizden ne kadar özür dilesem az" ifadelerini kullanarak şunları söyledi:
"Birçok kişiyi incittim ve ihtiyacım olan kişisel değişimleri geçirip zamanla güveninizi yeniden kazanmak için yapmam gerekenleri anlamaya başlıyorum."