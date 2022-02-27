Üniversite hocası ünlü manken hakkında yazdıkları yüzünden görevden uzaklaştırıldı

"GUINNES RENK KAYDI TUTMUYOR"

Instagram gönderisinde model, dünyanın en koyu tenli insanı olduğu yönündeki sahte iddiaya da değindi.

Gatwech söz konusu gönderide, "Menajerim bunu ilk olarak 2020'de dikkatime sunmuştu, teyit eden birden fazla kurum aracılığıyla yalanlamamıza rağmen ve @guinnessworldrecords'un da ten rengi tonlarının kaydını TUTMADIĞINI belirtmesinin ardından bile hâlâ ortalıkta dolaşıyor. Gezegendeki en açık veya en koyu tenli kişinin kim olduğunu bilmenin mümkün olduğunu düşünemiyorum!" ifadelerini kullandı.