Üniversiteyi yarıda bıraktı, dede mesleğini yaptı. Kendi işinin patronu oldu

Ülkede çiftçiliğin çok önemli bir yeri olduğunu söyleyen Öksüm, "Üniversiteyi bırakınca annem tepki gösterdi, babam ise karşı çıkmadı, tamamen destekçimdi; o da sevdiğim işi en iyi benim yapabileceğimi biliyordu. En rahat yönü saatimizin olmaması, izin alma durumunun olmaması; kendi işimizin patronuyuz. Evet, sorumluluk çok, tatil az ama kafamız rahat; hayvanlarla ve toprakla ilgileniyoruz. Ben sürekli şunu söylüyorum: Topraktan geldik, topraktan kazandık, toprağa gideceğiz. Yaşıtlarıma buradan söylemek istediğim şu: Eğer çiftçi olmak istiyorsanız ve aileniz karşı çıkıyorsa sevdiğiniz işi yapın, çiftçi olun; sevdiğiniz iş olsun, gerisi önemsiz. Ülkelerin ekonomisini çiftçiler sağlar. Üniversiteyi bıraktıktan sonra yabancı bir sosyal medya kanalı üzerinden Jersey ırkını gördüm; hayvanların insanlara yaklaşımını çok sevdim. Bu ırkı araştırdık ve Sivas’a getiren ilk kişiler biz olduk. Seri olarak süt satışı yapıyoruz ve Sivas’ta ilk olmanın gururunu yaşıyoruz. Irkımızın sütü yağ ve protein açısından zengin; yağ oranı yüzde 6,5 civarında. Sütümüz A2 süt olarak geçiyor, anne sütüne en yakın sütlerden biridir. Süt çok değerli ve biz de kendi alanımızda daha ileriye gitmeyi düşünüyoruz" şeklinde konuştu.