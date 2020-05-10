Ünlü anneler ve ikizleri kadar benzeyen çocukları

Bazı ünlülerin çocukları kendilerine ikizi kadar benzemesiyle şaşırtıyor. İşte Gigi Hadid’den Blake Lively'ye, Cindy Crawford'dan Meryl Streep'e ünlü annelerin kendilerine tıpatıp benzeyen çocukları...
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ntv.com.tr 10.05.2020 - 11:39
Meryl Streep ve kızları Mamie ve Grace
Reese Witherspoon ve kızı Ava Elizabeth Philiippe
Cindy Crawford ve Kaia Gerber
Jessica Simpson ve kızı Maxwell Drew Johnson
Katie Holmes ve kızı Suri Cruise
Angelina Jolie ve Shiloh
Goldie Hawn ve Kate Hudson
Kate Moss ve Lila
Demi Moore ve Rumer Willis
Catherine Zeta-Jones ve Carys
Gigi Hadid ve annesi Yolanda H. Foster
Blake Lively ve kızı James Reynolds
Kanye West-Kim Kardashian çifti ve ikiliye tıpatıp benzeyen çocukları
Venassa Paradis ve Lily Rose Depp
Gwyneth Paltrow, kızı Apple Martin ve oğlu Moses Martin.
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