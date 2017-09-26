Ünlü babalar ve çocukları
ntv.com.tr
Yerli ve yabancı yıldızlar, babalığı, oyunculuk ya da şarkıcılık mesleklerinin üstünde tutuyor. Hem ünlü hem de çocuk sahibi olan babalar ve eşleri Babalar Günü mesajları ve fotoğrafları paylaşıyor. İşte ünlü babalar ve çocukları...
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1Engin Altan Düzyatan
Neslişah Alkoçlar: Ben böyle bir kocaya sahip oldugum için, Çocuklar böyle bir babaya sahip oldukları için çok şanslıyız! Biri karnımda, diğeri kucağımda seni çoook seviyoruz!
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2Şahan Gökbakar
"En mutlu gün bana..."
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3Fatih Terim
Fatih Terim ve kızları Merve ile Buse Terim
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4Rutkay Aziz
Doğa Rutkay: Sen benim babam olduğun için, bana her gün bayram...
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5Fettah Can
Cansu Kurtçu: Benden kızlara ufak bir tavsiye; kesinlikle baba olabilecek biriyle kurun yuvanızı... ilk Babalar Günü'n kutlu olsun sevgilim. Bu işi de şahane kıvırdın!
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6İbrahim Tatlıses
Babalar yıkılmaz çınardır! Tüm babaların, Babalar Günü'nü kutlarım...
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7Emre Altuğ
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David Beckham
David Beckham'ın çocuklarına olan düşkünlüğünü gözler önüne sermeye devam ediyor. Beckham'ı, en iyi, en cool babalar listelerinde zirvelerde yer alıyor.
Her fırsatta sosyal medya hesaplarından çocuklarına duyduğu sevgi ve hayranlığı dile getiren 42 yaşındaki Beckham'ın bu kez eşi Victoria Beckham'dan bir paylaşım geldi.
David Beckham ile kızları Harper Seven'ın birbirlerine sarıldıkları bir fotoğraf yayınlayan Victoria Beckham fotoğrafı "Babamı seviyorum" notuyla paylaştı.
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9Justin Timberlake
Justin Timberlake ve eşi Jessica Biel oğulları Silas'ı iki yıl önce kucaklarına aldı. Timberlake, "Babalık başıma gelen en çılgın, en inanılmaz, en mükemmel şey" dedi.
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Vin Diesel
Vin bir oğlan, iki kız çocuğu babası bir oyuncu. Babalığın hayatının en cesur rolü olduğunu söyleyen aksiyon yıldızı, "Hayatımdaki en çılgın rol nedir? Babalık" şeklinde konuştu.
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Ashton Kutcher
Eşi Mila KUnis ile birlikte iki yıl önce kızını kucağına alan Ashton Kutcher, birkaç ay önce de ikinci kez baba oldu. Babalık hakkında, "Dünyadaki en mükemmel şey. Beni daha iyi olmaya teşvik ediyor" yorumunu yaptı.
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Chris Hemsworth
Üç çocuk babası olan Hemsworth, "Babalık bir görev. Ama hayatta yapmak isteyeceğim en iyi görev" dedi.
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Dwayne Johnson
Eski eşinden yetişkin bir kızı olan Johnson, bir yıl önce kız arkadaşından kızı Jasmine'e kavuştu. "Babalık, hayatımda yaptığım en iyi meslek, hayatımda yapacağım en iyi meslek" dedi.
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Jason Sudeikis
Olivia Wilde ile birlikte, oğlundan iki yıl sonra ikinci çocuğunu da kucağına alan Sudeikis, "Otis bana baba diyor. Sanırım bu inanılmaz, aklınızı kaçıracağınız bir şey. Bunu olacağını hiç düşünmezdim" dedi.
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Jensen Ackles
İlk çocuğunun ardından bir de ikizleri olan Ackles, hayatında keskin bir değişim yaşadığını, dengesinin değiştiğini şöyle anlattı:
"Arabayı park edersiniz, arabadan inersiniz, başka bir araca binersiniz, yolun solundan ilerlersiniz."
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Robbie Williams
Williams ve Türk eşi Ayda Field, dört yıl önce kızlarına kavuştular, iki yıl sonra da kızları oldu. Ünlü şarkıcı, "Ben bir bebek bezi gözlemcisi, bez değiştirici, bez değiştirme şefiyim. Bunu seviyorum. Geğirmesini seviyorum. Onu beslemeyi ve bezini değiştirmeyi seviyorum. Bu çok garip, bunu yegane bir bağ kurma aracı olarak görüyorum" dedi.
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John Legend
Baba olmanın her anının tadını çıkaran Legend, "Küçük çocuğumuzda kendi yansımamızı görmek gerçekten inanılmaz" dedi.
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Matt Damon
Matt Damon, eşi Luciana Barroso ile dört kız çocuğu sahibi oldu. Babalığı tarif ederken, "Her şey dopdolu, her zaman dolu" yorumunu yaptı.
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Ryan Reynolds
Yakın zamanda ikinci kez baba olan Reynolds, "Kızım bana baba dediğinde ona ulaşmak için beton duvarı aşarım. Bu çılgınca" dedi.
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Tom Hardy
Bu zamana kadar pek çok rolün üstesinden gelen aktör, "Ben birinin babasıyım, ilk ve öncelikli olan bu" diyerek, babalığı her şeyin üstünde tuttuğunu belirtti.