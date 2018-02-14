Ünlü DJ 24 yaş küçük sevgilisiyle tatilde (Aralarında yaş farkı olan ünlüler)
DJ David Guetta (51) Jessica Ledon (27) ile birlikte Miami'nin beş yıldızlı ünlü bir otelinde objektiflere takıldı. İkilinin aşkı yaş farkıyla konuşulan ama aşklarına engel görmemiş ünlü çiftleri akıllara getirdi. Not: Listede yer alan ünlü çiftlerden; ismi ilk yazılan taraf, yaş olarak daha büyük olanı temsil etmektedir.
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1
James Franco (40) ve Isabel Pakzad (25)
ABD'li oyuncu James Franco ile model sevgilisi Isabel Pakzad, ABD'nin Florida eyaletine bağlı Miami'de lüks bir otelin havuz başında objektiflere takıldı. Birbirine aşkla bakan 40 yaşındaki aktör ile 15 yaş küçük sevgilisinin samimi halleri dikkat çekti. Uzun uzun güneşlenen, şezlongda sohbet eden ve kitap okuyan çift, son derece keyifli görünüyordu. Ünlü model, çok renkli üçgen bir bikini tercih etmişti. Mavi bir deniz şortu giyen 40 yaşındaki Franco'nun ise biraz kilo aldığı gözlerden kaçmadı.
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2
Monica Bellucci ve Nicolas Lefebvre
Monica Bellucci (54) ile Nicolas Lefebvre (36), Karl Lagerfeld'in ölümünden önce Chanel için tasarladığı koleksiyonun tanıtıldığı Paris'teki defileyi izlemeye birlikte gitti. Objektif karşısına ilk kez birlikte çıkan çift, meraklı bakışların hedefinde yer aldı. Güneş gözlüğünü çıkarmayan Bellucci, hem sevgilisiyle hem de bir dönemin ünlü modellerinden Claudia Schiffer ile birlikte poz verdi. Set tasarımcısı olan Nicolas'ın modellik geçmişi de var.
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3
Naomi Campbell (48) ve Liam Payne (25)
48 yaşındaki top model Naomi Campbell, kendisinden 23 yaş küçük müzisyen Liam Payne ile yeni bir ilişkiye başladı. Çift, Sevgililer Günü'nü Campbell'ın New York'taki evinde birlikte geçirdi. Campbell'ın dairesinden çıkarken görüntülenen 25 yaşındaki müzisyenin ise başka bir model ile mesajladığı iddia edildi.
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4
Naomi Campbell (48) ve Liam Payne (25)
Aldatma iddialarının arkasımnda ise Campbell'ın, genç sevgilisine yaptığı "Ciddi bir ilişki aramıyorum, sadece iyi vakit geçiriyoruz. Bana çok yapışma" uyarısı olduğu konuşuluyor. Ünlü top modelin etrafında pervane olan Payne'e, arkadaşlarından da "Kendini çok kaptırma" şeklinde bir ikaz geldiği iddilar arasında.
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5
Nicole Scherzinger ve Grigor Dimitrov
ABD’li şarkıcı Nicole Scherzinger (40) arkadaşlarıyla yaptığı Mikonos tatilinin ardından sevgilisi Bulgar tenisçi Grigor Dimitrov (27) ile tatile çıktı. Aşıklar önceki gün Saint-Tropez’de görüntülendi. Gün boyu teknede keyif yapan çift, romantik anlar yaşadı.
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6
Dane Cook ve Kelsi Taylor
Stand-up programları ve filmleriyle Türkiye'de de hatırı sayılır bir izleyici kitlesine sahip olan 45 yaşındaki aktör Dane Cook, 19 yaşındaki sevgilisi Kelsi Taylor'la tatilde görüntülendi. Ünlü aktör ve genç sevgilisi geçen ay Instagram'dan yaptıkları romantik bir paylaşımla ilişkilerini duyurmuşlardı.
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7
James Franco ve Isabel Pakzad
ABD'li aktör James Franco (40), sevgilisi Isabel Pakzad (25) ile beraber New York'taydı. Aralarındaki 15 yaş farkla gündeme gelen James Franco-Isabel Pakzad çiftinin evlilik hazırlığı yaptığı konuşuluyor. Söylentilere yanıt vermeyen ünlü çift, bir mekandan el ele çıktıktan sonra evlerinin yolunu tuttu.
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8Justin Theroux ile Emma Stone
Kısa süre önce Jennifer Aniston'dan ayrılan Justin Theroux (46), Maniac dizisinin çekimlerinden fırsat buldukça güneş ve havuzun keyfini çıkarıyor. Theroux'nun rol arkadaşı Oscar ödüllü Emma Stone (29) da dün oyuncuya katılarak kırmızı mayosu ile kendini güneşe teslim etti. Aralarında 17 yaş fark olan oyuncuların samimiyeti dikkatlerden kaçmadı.
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9Ellen DeGeneres & Portia de Rossi
Yaş Farkı: 15
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10
Al Pacino ve Meital Dohan
Geçtiğimiz yıl 38 yaşındaki oyuncu sevgilisi Lucila Sola objektiflere bol bol poz veren Al Pacino'nun yeni bir aşka yelken açtığı iddia edildi.
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1178 yaşındaki oyuncunun 39 yaşındaki komedyen Meital Dohan ile aşk yaşadığı öne sürüldü. İkili Los Angeles'ta bir kaç kez yemek yerken görüntülendi. NY Times'ta çıkan habere göre çift birkaç aydır birlikte ve çok mutlu.
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12
Quentin Tarantino ve Daniella Pick
ABD’li ünlü yönetmen Quentin Tarantino, kendisinden 20 yaş küçük İsrailli şarkıcı ve model Daniella Pick’le evlendi. 55 yaşındaki yönetmenle 35 yaşındaki modelin düğünü dün Los Angeles’ta yapıldı. İlk olarak 2009 yılında, Brad Pitt ve Christopher Waltz’ın başrollerde yer aldığı Soysuzlar Çetesi filminin tanıtımında tanışan çift, evlenene kadar bir dargın bir barışık ilişki yaşadılar.
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13
Kate Beckinsale ve Matt Rife
Karanlıklar Ülkesi, Pearl Harbor ve Göklerin Hakimi gibi filmlerle tanınan Kate Beckinsale (45) ile komedyen Matt Rife (30) arasından aşk iddiaları doğru çıktı. Ünlü oyuncu, 15 yaş küçük yeni sevgilisiyle bir karaoke barda objektiflere yakalandı.
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14Paparazziler ikiliyi samimi şekilde görüntülerken, Kate Beckinsale'in rahat tavırları dikkatlerden kaçmadı. Yeni sevgililer, gece kulübünde eğlendikten sonra bir otele geçti. Amerikan basını, otelin geceliğinin yaklaşık 2 bin 600 dolar olduğunu yazdı. 45 yaşındaki aktris, 12 yıllık evliliğin ardından yönetmen Len Wiseman'dan 2016'da boşanmıştı.
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15
John Stamos ve Caitlin McHugh
Aralarında 20 yaş fark olan John Stamos-Caitlin McHugh çifti, Los Angeles’ta sade bir törenle evlenmeyi tercih etti. Nikah törenine ünlü çiftin ailesi ve yakın dostları katıldı.
Stamos ile McHugh’un bebek bekledikleri haberi ilk kez SAG (Screen Actors Guild) Ödülleri gecesinde kırmızı halıda ortaya çıkmıştı
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16
Blac Chyna ve YBN Almighty Jay
Model Blac Chyna, ilişkileriyle konuşulmaya devam ediyor. Rapçi Tyga Tyga ve Kim Kardashian'ın erkek kardeşi Rob Kardashian ile olan ilişkilerinden 2 tane çocuğu olan 30 yaşındaki manken şimdi de 18 yaşındaki rapçi YBN Almighty Jay ile beraber. Los Angeles'ta görüntülenen ikiliye Chyna'nın oğlu King ve kızı Dream de eşlik etti.
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17
Leonardo DiCaprio ve Camila Morrone
Oscarlı aktör Leonardo DiCaprio (43), 21 yaşındaki Arjantinli sevgilisi Camila Morrone ile St. Tropez'de tatil yaptı. Geçtiğimiz Aralık ayından bu yana birlikte oldukları konuşulan ancak yan yana görüntü vermekten kaçınan çift, lüks bir yatta objektiflere takıldı.
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18DiCaprio, kahvaltıda yaptığı komik surat ifadeleriyle genç sevgilisini güldürürken, çifte Morrone'un annesi de eşlik etti. Kahvaltının ardından DiCaprio'nun kendisine hediye ettiği kolyeyi takan güzel model, sosyal medyada DiCaprio'yla ilgili hiç paylaşım yapmamasına rağmen sevgilisiyle bol bol selfie çekti. Çift, daha sonra Nice'e geçerek özel uçakla Fransa'dan ayrıldı.
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Gözlerden uzakta kalmaya çalışan çift, daha önce Batı Hollywood'da kahvaltı yaptıktan sonra kol kola yürürken görüntülenmişti. Güzel modelin annesi Lucila Sola, uzun yıllardır Al Pacino ile birlikte.
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Heidi Klum ve Tom Kaulitz
Heidi Klum, kendisinden 17 yaş küçük sevgilisi Tom Kaulitz hakkında InStyle dergisine samimi açıklamalar yaptı. 45 yaşındaki model, “Son dönemde bu konu hakkında çok fazla soru alıyorum. Yaş farkını kafama takmıyorum ve mutlu hayatımı yaşamaya bakıyorum” dedi.
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Joseph Conner (53) ve Isabella Sainz (20)
Amerikan basını Florida'da yaşayan doktor adayı 20 yaşındaki Isabella Sainz ile emekli polis memuru 53 yaşındaki Joseph Conner'ın aşkını konuşuyor. Tanıştıktan 2 ay sonra hamile kalan ve şimdi 2 çocuk annesi olan Isabella, görenlerin kendilerini genellikle yadırgadıklarını söylüyor.
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Hatta Isabella, "Bazıları Joseph'i babam sanıyor" diyerek etraftakilerin onlara bakış açılarını dile getiriyor. Isabella, "Bazen bize böyle soranlara, evet o benim babam diyorum ve gülüp eğleniyoruz" diyor. Ancak Amerikan basını önceki evliliğinden 4 çocuğu olan emekli polis memurunun, neredeyse çocuklarıyla yaşıt genç bir kadınla birlikte olmasını eleştiriyor. Öyle ki sıradan bir çift olan ikili, aralarındaki yaş farkı nedeniyle ünlü oldu bile...
Sosyal medyada da gündem olan çift, akıllara yaş farkını engel görmeyen ünlü isimleri getirdi:
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23
Caitlyn Jenner ve Sophia Hutchins
Cinsiyet değiştirme operasyonu geçiren Kendall ile Kylie Jenner'ın babası Caitlyn Jenner (68), kendisinden 47 yaş küçük sevgilisi Sophia Hutchins (21) ile objektiflere takıldı. Malibu'da el ele alışveriş yapan Caitlyn Jenner-Sophia Hutchins çifti kameralara böyle yansıdı
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24
Britney Spears ve Sam Asghari
Dünyaca ünlü şarkıcı Britney Spears (36), kendisinden 13 yaş küçük sevgilisi Sam Asghari (23) ile pozunu sosyal medyada paylaştı. Instagram paylaşımına "Diğer yarım ile en iyi zaman" notunu düşen Britney Spears, kısa sürede yüzbinlerce beğeni ve yorum aldı.
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25
Scott Disick ve Sofia Richie
Efsane şarkıcı Lionel Richie'nin kızı olan Sofia Richie, Scott Disick'i terk etti. Sofia'nın ailesinin onaylamadığı büyük aşkın bitmesinin nedeni ise ihanet. TMZ'nin haberine göre; Scott'ın kendinisi Miami'de aldattığını öğrenen Sofia, reality şov yıldızını zaman kaybetmeden kaybetti. Kim Kardashian'ın ablası olan Kourtney Kardashian'dan 3 çocuğu olan Scott Disick ile Sofia'nın arasındaki yaş farkı da çok konuşulmuştu.
Kourtney Kardashian’ın eski sevgilisi ve çocuklarının babası Scott Disick, Kardashian/Jenner ailesinin yakın dostu Sofia Richie ile aşk yaşaması da ayrı bir tartışma konusu olmuş.
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26Bir dönem dünyanın en gözde bekârları arasında sayılan Hollywood yıldızı Hugh Grant, 57 yaşında nikah masasına oturdu. Dört Nikah Bir Cenaze ve Aşk Engel Yanımaz gibi romantik komedilerin yıldızı Hugh Grant, üç çocuğunun annesi İsveçli televizyon prodüktörü Anna Eberstein'le (39) evlendi. 2011 yılından beri birliktelik yaşayan ünlü çiftin ilk çocuğu 2012'de dünyaya gelmişti.
Grant'in önceki ilişkisinden Tabitha ve Felix adlarında iki çocuğu daha bulunuyor.
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27Don McLean ve Paris Dylan
Dünyaca ünlü müzisyen Don McLean, aşk hayatıyla tepki çekti. 72 yaşındaki İngiliz şarkıcı ve söz yazarı 24 yaşındaki Paris Dylan ile Manchester'da görüntülendi. Aralarında 48 yaş fark bulunan ikilinin ilişkisi, İngiliz basınında eleştiri konusu oldu.
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28
Doug Hutchison ve Courtney Stodden
Tüm dünyaya adını 16 yaşındayken kendisinden 34 yaş büyük oyuncu Doug Hutchison (57) ile evlenerek duyuran Courtney Stodden (23), 7 yıllık evliliğin ardından resmi olarak boşanma davası açtı.
İlişkilerinin bittiğini yaklaşık 2 yıl önce açıklayan ancak boşanmayan çift, resmi işlemleri başlattı. İkilinin hakkında daha önce defalarca boşandıklarına dair haberler çıkmış, hatta Courtney Stodden’in yeni aşklara yelken açtığı söylenmişti.
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29John Stamos ve Caitlin McHugh
Bir dönem ülkemizde de gösterilen Full House (Bizim Ev) dizisinin yanı sıra Generel Hospital, ER, Glee gibi yapımlarda rol alan 54 yaşındaki oyuncu John Stamos, 34 yaşındaki hamile sevgilisi ile evlendi.
Studio City'deki törene çiftin aile üyeleri ve yakın dostları katıldı. Gelin Caitlin McHugh ile damat John Stamos, törenin ardından plakası çıkarılmış klasik beyaz bir arabayla yeni hayatlarına doğru yola çıktı.
Caitlin McHugh, düğünden birkaç gün önce Beverly Hills'te kaldığı otelde soygun kurbanı olmuştu. Genç kadının 165 bin dolar değerindeki takıları kimliği henüz bulunamayan kişi ya da kişiler tarafından çalınmıştı.
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Leonardo DiCaprio-Camila Morrone
Yaş farkı: 23
Oscar Ödüllü aktör Leonardo DiCaprio, Los Angeles’ta kendisinden 23 yaş küçük manken Camila Morrone’un evinden çıkarken görüntülendi.
Muhabirlere konuşmayan ikili, “Acaba yeni bir aşk mı?” sorusunu akıllara getirdi.
Son olarak Sarah Snyder’la birlikte olan 43 yaşındaki oyuncunun, bu ilişkiyi noktaladığı da öne sürüldü.
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31Brad Pitt ve Angelina Jolie
Yaş Farkı: 12
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32Jay Z & Beyoncé
Yaş Farkı: 12
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33Kourtney Kardashian & Younes Bendjima
Kardashian kızlarının en büyüğü Kourtney Kardashian (38), önceki gün kendisinden 14 yaş küçük model sevgilisi Younes Bendjima (24) ile Los Angeles’ta görüntülendi. Bir mekanda öğle yemeği yiyen çift, daha sonra el ele yürüyüş yaptı. İkili, aralarındaki yaş farkını önemsemediklerini, mutlu olduklarını söyledi.
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34Aerosmith grubunun üyesi Steven Tyler, önceki gün 41 yaş küçük sevgilisi Aimee Preston (28) ile birlikte Los Angeles'taki bir dükkanda görüntülendi. Dünyaca ünlü 69 yaşındaki müzisyen Steven Tyler, sebze-meyve alışverişi yaptıkları dükkanda sevgilisi Aimee Preston'la romantik anlar yaşadı.
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35Donald Trump & Melania Trump
Yaş Farkı: 24
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36Jason Statham & Rosie Huntington Whiteley
Yaş Farkı: 20
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37Brigitte Trogneux & Emmanuel Macron
Yaş farkı: 20
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38St. Vincent & Cara Delevingne
Yaş Farkı: 10
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39Ryan Reynolds & Blake Lively
Yaş Farkı: 11
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40Johnny Depp & Amber Heard
Yaş Farkı: 23
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41Dominic Purcell & Annalynne McCord
Yaş Farkı: 17
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42Olivier Sarkozy & Mary-Kate Olsen
Yaş Farkı: 17
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43Adam Levine & Behati Prinsloo
Yaş Farkı: 10
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44Stephen Moyer & Anna Paquin
Yaş Farkı: 13
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45Sam Taylor Wood & Aaron Johnson
Yaş Farkı: 23
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46Ian Somerhalder & Nikki Reed
Yaş Farkı: 10
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47Matthew McConaughey & Camila Alves
Yaş Farkı: 13
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48Jennifer Lopez & Casper Smart
Yaş Farkı: 18
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49Kris Jenner & Corey Gamble
Yaş Farkı: 24
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50Bruce Willis & Emma Heming
Yaş Farkı: 24
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51Michael Douglas & Catherine Zeta-Jones
Yaş Farkı: 25
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52Hugh Hefner & Crystal Harris
Yaş Farkı: 60