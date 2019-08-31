Ünlü fenomen Alexa Dellanos her paylaşım için 35 bin lira kazanıyor

Instagram fenomeni Alexa Dellanos dünyayı dolaşıyor ve seyahat fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıyor. Ünlü fenomen her paylaşımında ortalama 6 bin dolar (35 bin TL) kazanıyor.
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ABD'nin Miami kentinde yaşayan Alexa Dellanos'un Instagram'da 1.3 milyon takipçisi bulunuyor. 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni dünyayı erkek arkadaşı Alec Monopoly ile geziyor.
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Daha önce gazetecilik yapan Alexa Dellanos artık sosyal medya hesabı sayesinde yılda 65 bin dolar (yaklaşık 380 bin lira) gelir elde ediyor.
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Fenomen isim reklam amaçlı paylaştığı bir fotoğraf için ise 6 bin dolar (35 bin TL) talep ediyor.
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Instagram bu denli para kazanabileceğini hiç düşünmediğini söyleyen Alexa Dellanos artık para kazanmak için hiçbir engeli olmadığını belirtiyor.
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Gazeteciliğe kıyasla sosyal medyadan üç kat daha fazla gelir elde ettiğini belirten Alexa Dellanos, sosyal medyanın kendisine eğlence sektörünün kapılarını aralamasını ümit ediyor.
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Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra Alexa Dellanos ayrıca kadın giyim markasını çıkarmak için hazırlıklarını sürdürüyor.
Formunu korumak için düzenli olarak spor yapan ve vegan beslenen Alexa Dellanos, estetik operasyonlar için bugüne kadar 15 bin dolar harcadığını dile getiriyor.