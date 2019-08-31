Ünlü fenomen Alexa Dellanos her paylaşım için 35 bin lira kazanıyor

1 ABD'nin Miami kentinde yaşayan Alexa Dellanos'un Instagram'da 1.3 milyon takipçisi bulunuyor. 23 yaşındaki sosyal medya fenomeni dünyayı erkek arkadaşı Alec Monopoly ile geziyor.







2 Daha önce gazetecilik yapan Alexa Dellanos artık sosyal medya hesabı sayesinde yılda 65 bin dolar (yaklaşık 380 bin lira) gelir elde ediyor.







3 Fenomen isim reklam amaçlı paylaştığı bir fotoğraf için ise 6 bin dolar (35 bin TL) talep ediyor.







4 Instagram bu denli para kazanabileceğini hiç düşünmediğini söyleyen Alexa Dellanos artık para kazanmak için hiçbir engeli olmadığını belirtiyor.







5 Gazeteciliğe kıyasla sosyal medyadan üç kat daha fazla gelir elde ettiğini belirten Alexa Dellanos, sosyal medyanın kendisine eğlence sektörünün kapılarını aralamasını ümit ediyor.



