Ünlü fenomen Danielle Cohn'a babası 'savaş açtı'

1 Tiktok'da yaklaşık 5 milyon, Instagram'da yaklaşık 4 milyon ve YouTube'da yaklaşık 1.5 milyon takipçisi bulunan Danielle Cohn 15 yaşında olduğunu iddia ediyor.







2 Genç fenomenin reklam amacıyla giydiği kıyafetler sık sık çok sayıda kullanıcı tarafından yaşına uygun olmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oluyor.







3 Bugüne kadar hesaplarındaki reklam paylaşımları sayesinde 2.5 milyon dolar gelir elde eden sosyal medya fenomenine babası 'savaş açtı'.







4 Kızının, iddia ettiği gibi 15 değil 13 yaşında olduğunu söyleyen öfkeli baba, kızının bu işi yapmamasını da istemiyor.







5 Ünlü fenomenin babası Dustin Cohn markalara kızına reklam vermemesi konusunda da çağrıda bulundu.







6 Baba Dustin Cohn, Facebook hesabı üzerinden yaptığı çağrıda, kızının sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımları doğru bulmadığını ve bunun bir sorun olduğunu ifade etti.







7 Kızının, çocuk istismarcılarının hedefi haline gelmesinden endişe duyduğunu belirten baba, kızının sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğrafların kötü bir hal aldığını dile getirdi.



