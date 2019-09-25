Ünlü fenomen Danielle Cohn'a babası 'savaş açtı'

Sosyal medya fenomeni Danielle Cohn tartışma yarattı. TikTok ile adını geniş kitlelere duyuran Cohn'a, bu işi yapmasınını istemeyen ve gerçek yaşı konusunda da anlaşmazlık yaşadığı babası savaş açtı.
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Tiktok'da yaklaşık 5 milyon, Instagram'da yaklaşık 4 milyon ve YouTube'da yaklaşık 1.5 milyon takipçisi bulunan Danielle Cohn 15 yaşında olduğunu iddia ediyor.
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Genç fenomenin reklam amacıyla giydiği kıyafetler sık sık çok sayıda kullanıcı tarafından yaşına uygun olmadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi oluyor.
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Bugüne kadar hesaplarındaki reklam paylaşımları sayesinde 2.5 milyon dolar gelir elde eden sosyal medya fenomenine babası 'savaş açtı'.
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Kızının, iddia ettiği gibi 15 değil 13 yaşında olduğunu söyleyen öfkeli baba, kızının bu işi yapmamasını da istemiyor.
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Ünlü fenomenin babası Dustin Cohn markalara kızına reklam vermemesi konusunda da çağrıda bulundu.
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Baba Dustin Cohn, Facebook hesabı üzerinden yaptığı çağrıda, kızının sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımları doğru bulmadığını ve bunun bir sorun olduğunu ifade etti.
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Kızının, çocuk istismarcılarının hedefi haline gelmesinden endişe duyduğunu belirten baba, kızının sosyal medya hesaplarında paylaştığı fotoğrafların kötü bir hal aldığını dile getirdi.
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Kızı ile çalışmak isteyen markaları kendisine izin ve para teklif ile gelmemesi konusunda uyaran baba, kızının küçük bir çocuk olduğunu ve bu yaşta bir çocuğun çalışmaması gerektiğini vurguladı.