Ünlü fenomen Enes Batur'a YouTube yasağı

Sosyal medya videolarıyla adını geniş kitlelere duyuran ve YouTube'da 12.2 milyonla en çok takipçisi bulunan isimler arasında bulunan Enes Batur'un YouTube'a video yüklemesi yasaklandı.

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11.03.2020 - 07:53

YouTuber Enes Batur, Instagram hesabından yaptığı açıklamayla, eski bir videosu nedeniyle YouTube'dan ceza aldığını duyurdu.

YouTube'da 12.2 milyon ile en çok takipçisi bulunan fenomenler arasında olan Batur, beklemede olduğunu ve platforma video yükleyemediğini açıkladı.

Batur, yaptığı açıklamada YouTube yönetiminin vermiş olduğu 'video yükleme engeli' cezasını haksız bulduğunu da ifade etti.

2018 ve 2019 yıllarında Enes Batur Hayal Mi Gerçek Mi? ve Enes Batur Gerçek Kahraman filmleriyle beyazperdeye de çıkan Batur cezaya, "Emeklerimiz çöp oluyor" diyerek isyan etti.