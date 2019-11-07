Ünlü Fransız oyuncu Catherine Deneuve felç geçirdi

Efsanevi Fransız oyuncu Catherine Deneuve, kısmi iskemik inme (felç) hastalığı nedeniyle Paris’te bir hastanede tedavi altına alındı.
Ekim ayından bu yana, 2020’de gösterilecek olan De Son Vivant filminin çekimlerini yapan 76 yaşındaki oyuncunun hastalanmadan önce, dün de sette olduğu öğrenildi.
Ödüllü sanatçının bağlı olduğu ajansın yöneticisi Claire Blondel, Deneuve’nin rahatsızlık nedeniyle motor fonksiyonlarının hasar gördüğünü, bir süre dinleneceğini söyledi.
Roman Polanski ve Luis Buñuel'in filmlerinde canlandırdığı ‘soğuk sarışın’ karakterleri ile ünlenen Deneuve, hala sinemanın en aktif çalışan oyuncularından biri.
1992 yılında Indochine filmindeki rolüyle Oscar adayı olan Deneuve, bu yıl iki filmle beyazperdede yer aldı: İlki Berlin Film Festivali’nde gösterilen Farewell To The Night, diğer ise Fête De Famille.
Deneuve’nin, rol arkadaşları Juliette Binoche ve Ethan Hawke ile birlikte ağustos ayında katıldığı Venedik Film Festivali’nde gösterilen The Truth adlı filmi de Noel’de gösterime girecek.
Ünlü oyuncunun ayrıca 2020’de gösterime girecek olan macera ve komedi türündeki bir başka yeni filmi de Terrible Jungle.