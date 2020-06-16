Ünlü hapishane dizisi oyuncusu Karm Gilespie idama mahkum edildi
Çin'de 7 yıl önce tutuklanan Avustralya vatandaşı Karm Gilespie'nin uyuşturucu kaçakçılığından idama mahkum edildiği açıklandı.
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16.06.2020 - 12:55
Çin medyası, Avustralyalı 55 yaşındaki oyuncu Karm Gilespie'nin, 2013'te Guangzhou şehrindeki havalimanında bagajındaki 7 buçuk kilogram metamfetaminle yakalandığını ve geçen hafta idama mahkum edildiğini duyurdu.
Oyunculuğun yanısıra yatırım danışmanlığı yapan Gilespie, HBO kanalında 1997-2003 yılları arasında yayınlanan ve Türkiye'de de epey ilgi gören hapishane dizisi Oz'daki rolüyle tanınıyordu.
Gilespie'nin arkadaşı, Bali merkezli girişimci Roger James Hamilton, Facebook'ta yaptığı açıklamada, Gilespie'nin 7 yıl önce ortadan kaybolduğunu sandıklarını söyledi.
Hamilton "Onu birkaç yıl boyunca aradık çünkü aniden ortadan kaybolmuştu. Ardından yeni bir hayata başlamak istediğini düşünerek arayışlarımızı sonlandırmıştık. Bugün başına gelenleri öğrendim" dedi.
Çinli yetkililer Gilespie'nin hakkındaki idam kararına itiraz etmek için 10 günü olduğunu da açıkladı.
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