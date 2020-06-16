Ünlü hapishane dizisi oyuncusu Karm Gilespie idama mahkum edildi

Oyunculuğun yanısıra yatırım danışmanlığı yapan Gilespie, HBO kanalında 1997-2003 yılları arasında yayınlanan ve Türkiye'de de epey ilgi gören hapishane dizisi Oz'daki rolüyle tanınıyordu.

Hamilton "Onu birkaç yıl boyunca aradık çünkü aniden ortadan kaybolmuştu. Ardından yeni bir hayata başlamak istediğini düşünerek arayışlarımızı sonlandırmıştık. Bugün başına gelenleri öğrendim" dedi.





