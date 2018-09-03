Ünlü isimler Burning Man Festivali’nde (2018)
Her yıl ABD’nin Nevada Çölü’nde düzenlenen sanat ve eğlence festivali Burning Man 2018’e Türkiye ve dünyadan birçok ünlü isim katılıyor. Festivale katılan isimler renkli kostümleriyle çekildikleri karelerini sosyal medaydan da paylaşıyor. İşte festivale katılan ünlüler ve Burning Man 2018'den yansıyan kareler...
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ŞEYMA SUBAŞI
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SÜREYYA YALÇIN
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PARIS HILTON
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ALESSANDRA AMBROSIO
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OĞULCAN ENGİN