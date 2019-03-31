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Ünlü isimler de oylarını kullandı (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)

Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandığa gitti. Oylarını kullanan ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yaptıkları okullardan paylaşımlarda bulundu. İşte ünlülerin paylaşımları...

  • 1

    Nusret Gökçe 

    "Türkiye için 'hayırlı olsun' dedi"

  • 2

    Alp Kırşan

    "Biz vazifemizi yaptık hayırlı ugurlu olsun, mutlaka oy kullanın"


  • 3

    Ferhat Göçer

    "Oyumuzu kullandık..."
  • 4

    Esra Erol




  • 5

    Betül Demir 

    "Kıbrıs konserimiz biter bitmez uçağa yetiştim ve oyumu kullandım" 

  • 6

    Ahmet Ümit


  • 7

    Sabahat Akkiraz
  • 8

    Ahmet Dursun


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