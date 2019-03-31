Ünlü isimler de sandık başında (Mahalli İdareler Genel Seçimleri 2019)
Türkiye Mahalli İdareler Genel Seçimleri için sandık başında. Oylarını kullanan ünlü isimler de vatandaşlık görevlerini yaptıkları okullardan paylaşımlarda bulunuyor. İşte ünlülerin paylaşımları...
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1
Nusret Gökçe
"Türkiye için 'hayırlı olsun' dedi"
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2Alp Kırşan
"Biz vazifemizi yaptık hayırlı ugurlu olsun, mutlaka oy kullanın"
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3Ferhat Göçer
"Oyumuzu kullandık..."
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4
Betül Demir
"Kıbrıs konserimiz biter bitmez uçağa yetiştim ve oyumu kullandım"