Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu?

2020 YKS yerleştirme sonuçları açıklandı. Corona virüs nedeniyle üniversitelerin ne zaman açılacağı netleşmese de önümüzdeki günlerde binlerce öğrenci kayıt yaptırıp eğitim hayatına başlayacak. Üniversitelerin ve bölümlerinin gündemde olduğu bugünlerde eğlence ve sanat dünyasının ünlü isimlerinin okuduğu bölümleri derledik.

Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 1
Deniz Can Aktaş / Piri Reis Üniversitesi Gemi Makineleri ve İşletme Mühendisliği Bölümü

Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 2
Ahsen Eroğlu / Ege Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksek Okulu

Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 3
Fatih Artman/ Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 4
Barış Falay / Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölüm

Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 5
Ayşenil Şamlıoğlu/ Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı, Tiyatro Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 6

Çağatay Ulusoy


İstanbul Üniversitesi - Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 7

Neslihan Atagül


Yeditepe Üniversitesi - Tiyatro Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 8

Pelin Karahan


Anadolu Üniversitesi - Turizm İşletme Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 9

Kıvanç Tatlıtuğ


Kültür Üniversitesi - İletişim Tasarımı
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 10

Beren Saat


Başkent Üniversitesi - İşletme Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 11

Kerem Bürsin


Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'nin Pazarlama İletişimi Bölümü'nden mezun oldu.
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 12

Ceyda Düvenci 


Oyuncu Ceyda Düvenci 41 yaşında yeniden üniversiteye başladı. Düvenci, 2. Sayfa programının haberine göre; Çocuk Gelişimi bölümünde yüksek lisans eğitimi görmeye başladı.
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 13

Elçin Sangu


Yeditepe Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Opera Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 14

Burak Özçivit


Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Fotoğrafçılık Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 15

Engincan Ural

Sibel Can’ın Hakan Ural’dan olan oğlu Engincan Ural, geçen yıl ABD Miami Üniversitesi İşletme bölümünden dereceyle mezun olmuştu.

Engincan, Londra Westminster Üniversitesi’nde yönetim danışmanlığı yüksek lisans eğitimini de tamamladı. Sibel Can, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Bana bu gururu yaşattığın için teşekkür ederim canım oğlum”

Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 16

Fahriye Evcen


Almanya Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulunu donduran Evcen daha sonra eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 17

Cem Yılmaz


Boğaziçi Üniversitesi - Turizm ve Otel Yönetimi Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 18

Barış Arduç


Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri dönerek özel oyunculuk eğitimleri aldı.
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 19

Sinem Kobal


Beykent Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 20

Kenan İmirzalıoğlu


Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 21

Aslı Enver


Haliç Üniversitesi - Tiyatro Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 22

İlker Kaleli


İstanbul Kültür Üniversitesi - Sanat Yönetimi Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 23

Aras Bulut İynemli


İstanbul Teknik Üniversitesi - Uçak Mühendisliği Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 24

Beyazıt Öztürk


Eskişehir Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Heykel Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 25

Bergüzar Korel


Mimar Sinan Üniversitesi - Tiyatro Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 26

Halit Ergenç


1989’da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrılan Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümlerini bitirdi.
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 27

Cansu Dere


İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü yarıda bırakan Dere, oyunculuk eğitimlerine ağırlık verdi.
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 28

Murat Boz


İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilgiler Bölümü
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 29
Ceyda Düvenci 

İki çocuk annesi Ceyda Düvenci yıllar önce mezun olduğu üniversiteden bu kez yüksek lisans diplomasını da aldı.



Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 30
Düvenci sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: "Okumak sen ne güzelsin. Yıllar önce mezun olduğum Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama yüksek lisans bölümümün diplomasını aldım bugün. Şimdi sınavda başarılı olursam eylülde Klinik Psikoloji yüksek lisansına başlamak hedefim. Çocuk gelişimi bölümünde 3 senem daha var. Yani çok dersli, çok sınavlı bir 3 yıl beni bekler. Yaşasın okumak ve gelişmek..."
Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 31

Bonus: 

Justin Timberlake 

Justin Timberlake, müzik doktoru oldu. Berklee Müzik Konservatuvarı'ndan mezun olan ünlü yıldız, diplomasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.


Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? - 32
Timberlake, "Hiçbir hayal çok büyük değildir, peşinden koşmaya devam edin ve bana güvenin" dedi.

Ünlü yıldızı tebrik eden eşi Jessica Biel ise şu yorumda bulundu: Gerçekten her şapka sana yakışıyor ama benim favorim bu oldu"

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