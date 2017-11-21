Ünlü isimler hangi bölümlerden mezun oldu? (YKS soruları ve cevapları açıklandı)
Üniversite sınavı olarak bilinen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), 1 milyonu aşkın öğrencinin katılımı ile gerçekleştirildi. Herkesin beklediği ve araştırdığı 2019 YKS soruları ve cevapları açıklandı. İyi bir üniversite kazanmanın hayali ile uzun süredir hazırlıklarına devam eden adaylar puanları hesaplamaya üniversite tercihlerini planlamaya başladı. ÖSYM takvimine göre, 18 Temmuz 2019'da açıklanacak resmi sonuçlar öncesi televizyonda, sahnede ve beyazperde de görmeye alışkın olduğumuz ünlü isimlerin mezun oldukları okulları ve bölümleri derledik...
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1
Çağatay Ulusoy
İstanbul Üniversitesi - Orman Fakültesi Sulama Sistemleri Bölümü
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2
Neslihan Atagül
Yeditepe Üniversitesi - Tiyatro Bölümü
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3
Pelin Karahan
Anadolu Üniversitesi - Turizm İşletme Bölümü
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4
Kıvanç Tatlıtuğ
Kültür Üniversitesi - İletişim Tasarımı
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5
Beren Saat
Başkent Üniversitesi - İşletme Bölümü
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6
Kerem Bürsin
Üniversite eğitimini oyunculuk üzerine alarak Emerson College'nin Pazarlama İletişimi Bölümü'nden mezun oldu.
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7
Ceyda Düvenci
Oyuncu Ceyda Düvenci 41 yaşında yeniden üniversiteye başladı. Düvenci, 2. Sayfa programının haberine göre; Çocuk Gelişimi bölümünde yüksek lisans eğitimi görmeye başladı.
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8
Elçin Sangu
Yeditepe Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi Opera Bölümü
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9
Burak Özçivit
Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi-Fotoğrafçılık Bölümü
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10
Engincan Ural
Sibel Can’ın Hakan Ural’dan olan oğlu Engincan Ural, geçen yıl ABD Miami Üniversitesi İşletme bölümünden dereceyle mezun olmuştu.
Engincan, Londra Westminster Üniversitesi’nde yönetim danışmanlığı yüksek lisans eğitimini de tamamladı. Sibel Can, yaşadığı mutluluğu şu sözlerle dile getirdi: “Bana bu gururu yaşattığın için teşekkür ederim canım oğlum”
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11
Fahriye Evcen
Almanya Düsseldorf Heinrich Heine Üniversitesi Sosyoloji Bölümü'nde okurken dizi teklifleri alınca, okulunu donduran Evcen daha sonra eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Tarih Bölümü'nde tamamladı.
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12
Cem Yılmaz
Boğaziçi Üniversitesi - Turizm ve Otel Yönetimi Bölümü
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13
Barış Arduç
Kayseri Erciyes Üniversitesi Spor Akademisini kazandı fakat ilk yılında okula adapte olamayınca İstanbul'a geri dönerek özel oyunculuk eğitimleri aldı.
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14
Sinem Kobal
Beykent Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü
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15
Kenan İmirzalıoğlu
Yıldız Teknik Üniversitesi - Matematik Bölümü
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16
Aslı Enver
Haliç Üniversitesi - Tiyatro Bölümü
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17
İlker Kaleli
İstanbul Kültür Üniversitesi - Sanat Yönetimi Bölümü
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18
Aras Bulut İynemli
İstanbul Teknik Üniversitesi - Uçak Mühendisliği Bölümü
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19
Beyazıt Öztürk
Eskişehir Anadolu Üniversitesi - Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik ve Heykel Bölümü
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20
Bergüzar Korel
Mimar Sinan Üniversitesi - Tiyatro Bölümü
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21
Halit Ergenç
1989’da İTÜ Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri'nden ikinci senesinde ayrılan Ergenç, aynı sene girdiği Mimar Sinan Üniversitesi Opera ve Müzikal Tiyatro Oyunculuğu Bölümlerini bitirdi.
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22
Cansu Dere
İstanbul Üniversitesi Arkeoloji Bölümü'nü yarıda bırakan Dere, oyunculuk eğitimlerine ağırlık verdi.
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23
Murat Boz
İstanbul Bilgi Üniversitesi'ni kazandı, bu okulu bitirdikten sonra İstanbul Teknik Üniversitesi'nde Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilgiler Bölümü
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24Ceyda Düvenci
İki çocuk annesi Ceyda Düvenci yıllar önce mezun olduğu üniversiteden bu kez yüksek lisans diplomasını da aldı.
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25Düvenci sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafa şu notu düştü: "Okumak sen ne güzelsin. Yıllar önce mezun olduğum Kadir Has Üniversitesi Film ve Drama yüksek lisans bölümümün diplomasını aldım bugün. Şimdi sınavda başarılı olursam eylülde Klinik Psikoloji yüksek lisansına başlamak hedefim. Çocuk gelişimi bölümünde 3 senem daha var. Yani çok dersli, çok sınavlı bir 3 yıl beni bekler. Yaşasın okumak ve gelişmek..."
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26
Bonus:
Justin Timberlake
Justin Timberlake, müzik doktoru oldu. Berklee Müzik Konservatuvarı'ndan mezun olan ünlü yıldız, diplomasıyla çektirdiği fotoğrafı sosyal medyadan yayınladı.
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27Timberlake, "Hiçbir hayal çok büyük değildir, peşinden koşmaya devam edin ve bana güvenin" dedi.
Ünlü yıldızı tebrik eden eşi Jessica Biel ise şu yorumda bulundu: Gerçekten her şapka sana yakışıyor ama benim favorim bu oldu"