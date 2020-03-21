Ünlü isimler markete akın etti

Dünyayı saran corona virüs eğlence dünyasının ünlü isimlerini de etkisine aldı. Ünlüler, ev karantinası sırasında ihtiyaç duyacakları malzemeleri almak için marketlere akın etti. Kimisi gıda alışverişine ağırlık verirken kimisi ise paket paket tuvalet kağıdı stokladı. İşte objektiflere takılan ünlü isimler... (Fotoğraflar: Backgrid USA)
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