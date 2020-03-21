Ünlü isimler markete akın etti

Dünyayı saran corona virüs eğlence dünyasının ünlü isimlerini de etkisine aldı. Ünlüler, ev karantinası sırasında ihtiyaç duyacakları malzemeleri almak için marketlere akın etti. Kimisi gıda alışverişine ağırlık verirken kimisi ise paket paket tuvalet kağıdı stokladı. İşte objektiflere takılan ünlü isimler... (Fotoğraflar: Backgrid USA)

21.03.2020 - 07:30

Amber Heard
Amber Heard
Tom Kaulitz ve kardeşi Bill
Tom Kaulitz ve kardeşi Bill
Chuck Liddell
Chuck Liddell
Halsey
Halsey ve arkadaşı
Daniel DiCriscio
Ryan Philippe
Blanca Blanco
Blanca Blanco
Blanca Blanco
Chord Overstreet

Donna D'Errico

Cara Delevingne
Kaia Gerber
NBA oyuncusu Jordan Clarkson ve arkadaşları
NBA oyuncusu Jordan Clarkson ve arkadaşları
Demi Lovato
Demi Lovato

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