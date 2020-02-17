Ünlü isimler NBA All-Star 2020'de

Chicago'da düzenlenen 2020 NBA All-Star maçını 157-155'lik skorla LeBron James'in takımı kazandı.
Kobe Bryant NBA All-Star MVP ödülünü 8 üçlük isabetiyle 30 sayı üretene Kawhi Leonard alırken mücadeleyi tribünde ünlü isimler de takip etti. İşte 2020 NBA All-Star'ın ünlü raporu
17.02.2020 - 08:27
Kim Kardashian West, Kanye West ve J. Cole
Quavo, Cardi B, Spike Lee ve Jackson See
Bad Bunny
Elijah Wahlberg ve Donnie Wahlberg
DJ Khaled
Spike Lee, Jackson Lee, Jon Stewart ve Nathan Stewart
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