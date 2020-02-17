Ünlü isimler NBA All-Star 2020'de

Chicago'da düzenlenen 2020 NBA All-Star maçını 157-155'lik skorla LeBron James'in takımı kazandı. Kobe Bryant NBA All-Star MVP ödülünü 8 üçlük isabetiyle 30 sayı üretene Kawhi Leonard alırken mücadeleyi tribünde ünlü isimler de takip etti. İşte 2020 NBA All-Star'ın ünlü raporu

Kim Kardashian West, Kanye West ve J. Cole
Quavo, Cardi B, Spike Lee ve Jackson See
Bad Bunny

Elijah Wahlberg ve Donnie Wahlberg 

DJ Khaled
Spike Lee, Jackson Lee, Jon Stewart ve Nathan Stewart
Quavo, Offset ve  Cardi B
Jennifer Hudson, Ludacris ve Chadwick Boseman
Taylor Bennett ve Kanye West
Chris Tucker
Queen Latifah

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