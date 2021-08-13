Ünlü isimler sel felaketi için harekete geçti

Karadeniz'de yaşanan sel felaketiyle ilgili ünlü isimler yardım çağrısı yapmaya, destek paketleri göndermeye ve aracı olmaya başladı. İşte Şahan Gökbakar'da Haluk Levent'e ünlü isimlerin mesajları...

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13.08.2021 - 11:48

Orman yangınlarının ardından ünlü isimler bu kez de sel felaketi için harekete geçti.







AHBAP Derneği'nin kurucusu Haluk Levent, Kastamonu ve Sinop ile ilgili ihtiyaç bilgilerini AFAD ile paylaştıklarını duyurdu.







Levent, Ahbap gönüllülerinin de Kastamonu’da geri destekte yer aldığını belirtti.







Marmaris'teki yangın bölgesinden günlerce yayın yapan Şahan Gökbakar, Karadeniz'deki sel felaketi için yardım çağrısı yaptı. Gökbakar, bölgeye şimdiden bir kamyon yardım malzemesi gönderildiğini de yazdı.







Tarkan da iklim değişikliğine dikkat çektiği sosyal medya paylaşımında, "Bu yaz, ülkemiz de tüm dünya gibi iklim krizinin yıkıcı sonuçlarıyla mücadele ediyor. Maalesef Karadeniz’i de sel vurdu. Çok üzgünüm. Başımız sağ olsun" dedi.

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