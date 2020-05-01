Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları

Sanat ve eğlence dünyasının tanınmış isimleri, sosyal medya hesaplarından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü mesajları paylaşıyor. İşte ünlülerin öne çıkan 1 Mayıs paylaşımları..

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01.05.2020 - 11:58

Fazıl Say: 1 Mayıs , işçinin ve emekçinin bayramı kutlu olsun.

Demet Akbağ: Emeğin, alın terinin, dayanışmanın bayramı 1 Mayıs kutlu olsun







Türkan Şoray:

Emekçi kardeşlerimin bayramını kutluyorum. “Emek en kutsal değerdir”





Genco Erkal: Salgın yüzenden bu yıl 1 Mayıs'ta meydanları dolduramadık. Olsun biz yine kalben bir aradayız. Türkiye işçi sınıfına selam... Mayıs kutlu olsun. İşçinin emekçinin bayramı

Burcu Esmersoy:



Dayanışmanın birliğin ve emeğin kıymetini daha da iyi anladığımız şu günlerde başta bu mücadelede gecesini gündüzüne katarak çalışan emekçilerimiz olmak üzere herkesin 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun

Kerem Fırtına:

Yaşasın halkların eşitliği. Yaşasın adalet için direnenler. Yaşasın 1 Mayıs.





Can Yılmaz

Deniz Çakır:

"Canım çocuk... Önce ve en çok senin gibi çalışmak zorunda olan tüm çocuk işçilerin sonra tüm emekçilerin bayramı kutlu olsun. Belki güzel yarınlarımız olur, çocukların çocuk gibi yaşadığı, işçilerin güven içinde çalıştığı ve emeklerinin karşılığını aldığı. Adil bir dünya dileği ile Emek ve dayanışmanın günü kutlu olsun..

Pınar Altuğ Atacan

Kultu olsun 1 Mayıs

Irmak Ünal:

Tarlada, fabrikada, okulda, inşaatta, hastanede, madende ve daha birçok alanda çalışan tüm emekçilerin, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun!

Tuğba Coşkun:



"İlk işçi statüsünde tecrübem arkeolojik kazıda üniversite 1.sınıfta olmuştu. Hayal edilenin aksine bir Indiana Jones olmadığımı, hayatın toprağı ilmek ilmek kazmak gibi emek harcamak olduğunu, benimle terleyen işçi arkadaşlardan tecrübesizliğimi anlamak bana ilk dersi olmuştu yaşamın. Emek her şeydir."







Gürgen Öz: "1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramı kutlu olsun! Hayatın her alanında her türlü emek verenlerin ve emeğin değerini bilenlerin; Emekleri hakkını bulsun! Dilerim; Emek hırsızları da layığını bulsun.Her türlü emeği suistimal eden, hor gören herkse de müthiş gıcığım!"

Ceyda Düvenci



Emek, alınteri, hayat kazancı için tehlikeyi göze alan insanlar, üreten çalışkan insanlar... Her gün onların günü ama bugün bayramı. Hele ki son zamanlarda ne çok anladık kıymetini emek vermenin. İşte bugün onların hakkını bir kez daha teslim etme zamanı. Bugün ve her gün karşılaştığımız işçiye ve emekçiye saygı ve sevgi sunmayı öğrenme ve alışkanlık haline getirme zamanı. Emekçilerin ve tüm işçilerin bayramı bugün. Hayatlarını tehlikeye atarak eve ekmek götürenlerin kutlama günü bugün. Yaşasın 1 Mayıs... Yaşasın emek verenler.





