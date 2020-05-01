Ünlü isimlerden 1 Mayıs paylaşımları

01.05.2020 - 11:58
Fazıl Say:
1 Mayıs , işçinin ve emekçinin bayramı kutlu olsun.
Demet Akbağ:
Emeğin, alın terinin, dayanışmanın bayramı 1 Mayıs kutlu olsun
Genco Erkal:
Salgın yüzenden bu yıl 1 Mayıs'ta meydanları dolduramadık. Olsun biz yine kalben bir aradayız. Türkiye işçi sınıfına selam... Mayıs kutlu olsun. İşçinin emekçinin bayramı
Can Yılmaz
Gürgen Öz:
"1 Mayıs İşçi ve Emekçi bayramı kutlu olsun! Hayatın her alanında her türlü emek verenlerin ve emeğin değerini bilenlerin; Emekleri hakkını bulsun! Dilerim; Emek hırsızları da layığını bulsun.Her türlü emeği suistimal eden, hor gören herkse de müthiş gıcığım!"