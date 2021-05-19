Ünlü isimlerden 19 Mayıs paylaşımları

Ünlü isimler, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadele fitini ateşlediği 19 Mayıs 1919’un 102. yılını, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları...

Abone ol Paylaş









19.05.2021 - 08:44

Cem Yılmaz

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ey Güzel Gençlik Ey

Gülse Birsel

Objektife bakan bu genç adam ileride hem bir milletin kaderini hem dünyayı değiştirecekti... Onun için, elbette “Bütün ümidimiz gençliktedir”. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

Cüneyt Arkın

"Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”







Gül Sunal

Gençler unutmayacağınızdan eminiz..

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun🇹🇷

Atamıza , silah arkadaşlarına ,tüm şehit ve gazilerimize saygıyla...





Burcu Esmersoy

Günaydın. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun





Mazhar Alanson

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

Mine Tugay

Ey Türk Gençliği!



Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.

Oktay Kaynarca

Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek genç kalacaktır..Bayramımız kutlu olsun..

Türkan Şoray

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ata’mıza sonsuz minnetle. İstikbal gençlikte.







Pelin Öztekin

19.05 Senin duruşuna, gülüşüne, bir bakışına can feda!

Murat Boz

19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.





Özgür Ozan

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun

Reyhan Karaca

“Bütün ümidim gençliktedir”

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun

Demet Akalın

19 Mayıs Atatürk'ü Anma ,Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun🇹🇷🇹🇷



Pınar Altuğ Atacan

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun







Genco Erkal

Önceden böyle bayramlar vardı. Güzel günlerdi.

Cağlar Ertuğrul

Bağımsızlığımızın elimizden gitmesine izin vermeyen tüm kurtuluş mücadelesi verenlere minnetle! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun







Can Yılmaz

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanları Cennet olsun.

Irmak Ünal

İkelerine bağlı, çalışkan ve vatansever bir gençlik, Atatürk’ün ideali idi. “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” derken Türk gençliğine olan sarsılmaz güvenini dile getiriyordu. Bu bakımdan gençlerimiz Atatürk’ü gerçek anlamıyla kavramak, onun istediği, ona layık evlâtlar olmaya çalışmalıdır. Esasen kendisi: “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir” demişti. Bu sebeple gençler için Atatürk’ü tanımak; ancak onun fikirlerini, düşüncelerini ve duygularını gerçekten iyi bilmek ve bunları benimsemekle mümkündür."

Yavuz Seçkin

Senin yolunda,senin ışığında..

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz saygı ve minnetle...





Sibel Can

Dün, bugün, yarın, sonsuza kadar sen hep bizimlesin!

Gülben Ergen "Çocukluğumun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Gururla kutlu olsun"