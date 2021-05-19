Ünlü isimlerden 19 Mayıs paylaşımları
Ünlü isimler, Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun’a çıkarak milli mücadele fitini ateşlediği 19 Mayıs 1919’un 102. yılını, sosyal medyadan yaptıkları paylaşımlarla kutladı. İşte sanat ve eğlence dünyasının önde gelen isimlerinden 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı mesajları...
19.05.2021 - 08:44
| Son Güncelleme : 19.05.2021 - 08:51
Cem Yılmaz
19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ey Güzel Gençlik Ey
Gülse Birsel
Objektife bakan bu genç adam ileride hem bir milletin kaderini hem dünyayı değiştirecekti... Onun için, elbette “Bütün ümidimiz gençliktedir”. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
Cüneyt Arkın
"Biz her şeyi gençliğe bırakacağız... Geleceğin ümidi, ışıklı çiçekleri onlardır. Bütün ümidim gençliktedir.”
Gül Sunal
Gençler unutmayacağınızdan eminiz..
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun🇹🇷
Atamıza , silah arkadaşlarına ,tüm şehit ve gazilerimize saygıyla...
Burcu Esmersoy
Günaydın. 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun
Mazhar Alanson
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
Mine Tugay
Ey Türk Gençliği!
Birinci vazifen, Türk istiklâlini, Türk Cumhuriyetini, ilelebet, muhafaza ve müdafaa etmektir.
Oktay Kaynarca
Türkiye Cumhuriyeti sonsuza dek genç kalacaktır..Bayramımız kutlu olsun..
Türkan Şoray
19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Ata’mıza sonsuz minnetle. İstikbal gençlikte.
Pelin Öztekin
19.05 Senin duruşuna, gülüşüne, bir bakışına can feda!
Murat Boz
19 Mayıs Atatürk’ü anma, gençlik ve spor bayramımız kutlu olsun.
Özgür Ozan
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
Reyhan Karaca
“Bütün ümidim gençliktedir”
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun
Demet Akalın
19 Mayıs Atatürk'ü Anma ,Gençlik ve Spor bayramımız kutlu olsun🇹🇷🇹🇷
Pınar Altuğ Atacan
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
Genco Erkal
Önceden böyle bayramlar vardı. Güzel günlerdi.
Cağlar Ertuğrul
Bağımsızlığımızın elimizden gitmesine izin vermeyen tüm kurtuluş mücadelesi verenlere minnetle! 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun
Can Yılmaz
19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımızı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşı'nın kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyorum. Mekanları Cennet olsun.
Irmak Ünal
İkelerine bağlı, çalışkan ve vatansever bir gençlik, Atatürk’ün ideali idi. “Gençler! Benim gelecekteki emellerimi gerçekleştirmeyi üstlenen gençler! Bir gün bu memleketi sizin gibi beni anlamış bir gençliğe bırakacağımdan dolayı çok memnun ve mesudum” derken Türk gençliğine olan sarsılmaz güvenini dile getiriyordu. Bu bakımdan gençlerimiz Atatürk’ü gerçek anlamıyla kavramak, onun istediği, ona layık evlâtlar olmaya çalışmalıdır. Esasen kendisi: “Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek değildir. Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu kâfidir” demişti. Bu sebeple gençler için Atatürk’ü tanımak; ancak onun fikirlerini, düşüncelerini ve duygularını gerçekten iyi bilmek ve bunları benimsemekle mümkündür."
Yavuz Seçkin
Senin yolunda,senin ışığında..
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına sonsuz saygı ve minnetle...
Sibel Can
Dün, bugün, yarın, sonsuza kadar sen hep bizimlesin!
Gülben Ergen
"Çocukluğumun 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı. Gururla kutlu olsun"