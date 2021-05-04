Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlü isimler de katıldı. Ünlüler, Twitter hesaplarından gençlik yıllarına ait karelerini paylaştı. İşte ünlü isimlerin #20liyaslarchallenge hashtag'i ile yayınladığı fotoğraflar...
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04.05.2021 - 10:03| Son Güncelleme : 04.05.2021 - 10:47
ZAFER ALGÖZ
Ben (22), Lale Kalyoncu (19)... ADK Cebeci...
HALUK LEVENT
Bir akım var diyorlar, 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama!
NÜKHET DURU
20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum...
HAYKO CEPKİN
Ha bu da benden olsun o zaman... Cayır Metal sunar...
ŞEVKET ÇORUH
20 yaş bulamadım, hep 19...
BEHZAT UYGUR
O zamanın 'Farkında değilmişim gibi çek bilader'i...
CELİL NALÇAKAN
Hey gidi...
DEMET AKALIN
20. yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın, epey acılıydı...
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