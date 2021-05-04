Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı

Sosyal medyada başlayan 20'li yaşlara ait fotoğraf paylaşma akımına ünlü isimler de katıldı. Ünlüler, Twitter hesaplarından gençlik yıllarına ait karelerini paylaştı. İşte ünlü isimlerin #20liyaslarchallenge hashtag'i ile yayınladığı fotoğraflar...

04.05.2021 - 10:03 | Son Güncelleme : 04.05.2021 - 10:47

Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı - 1
ZAFER ALGÖZ

Ben (22), Lale Kalyoncu (19)... ADK Cebeci...


Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı - 2
HALUK LEVENT

Bir akım var diyorlar, 20’li yaşlar için. Buyurun. Aşık falan olmayın ama!


Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı - 3
NÜKHET DURU

20 ile yarışmaya İstanbul'dan katılıyorum...


Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı - 4
HAYKO CEPKİN

Ha bu da benden olsun o zaman... Cayır Metal sunar...



Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı - 5
ŞEVKET ÇORUH

20 yaş bulamadım, hep 19...


Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı - 6
BEHZAT UYGUR

O zamanın 'Farkında değilmişim gibi çek bilader'i...


Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı - 7
CELİL NALÇAKAN

Hey gidi...


Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı - 8
DEMET AKALIN

20. yaş günümde uçan balonlardan yanmıştım. Her gün kabukları soyuluyordu suratımın, epey acılıydı...
Ünlü isimlerden 20'li yaş akımı - 9

RIZA KOCAOĞLU

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