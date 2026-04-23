Ünlü isimlerden 23 Nisan mesajları. "Yarınlar çocuklarla güzel"
23.04.2026 13:28
Tuğba Öztürk
TBMM'nin açılışında Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 106'ncı yılında ünlü isimler de duygularını paylaştı.
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı tüm Türkiye'de coşkuyla kutlanırken, magazin dünyasının ünlü isimleri de 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları paylaştı. İşte ünlülerin 23 Nisan mesajları…
Tarkan: 23 Nisan yalnızca bir bayram değil; çocuklara güvende büyüyebilecekleri, eğitimle güçlenecekleri, özgürce düşünebilecekleri, hayal kurarken sınır tanımayacakları bir dünyanın sözüdür. Sevgiyle korunan, saygıyla büyütülen çocuklarla yarınlarımız çok daha aydınlık olacak. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
Hadise: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.
Çağlar Ertuğrul: Tüm dünya çocuklarının huzurlu geleceğinin olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının değerini bildiğimiz nice güzel bayramlara.
Şahan Gökbakar: Bizler Atatürk'ün evlatlarıyız. Fikri hür vicdanı hür, kula kulluk etmeyen, dürüst, bilime inanan Cumhuriyet çocukları, gençleriyiz. Sabırla ve cesaretle bizi biz yapan tüm değerlerimize sahip çıkmaya devam edeceğiz. Bu sabah içinde neşeyle uyanan milyonlarız. Çocukken yüreklerimize işlenmiş bu sevgi her zaman dayandığımız güç olacak. Tüm dünya çocuklarına bir bayram hediye eden güzel insan Atatürk'ü minnetle ve özlemle anıyorum.
Zafer Ergin: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Murat Boz: Ata'mızın dünya çocuklarına armağanı 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Sibel Can: Yarınlar çocuklarla güzel.
Oyuncu Gonca Vuslateri ve İdo Tatlıses'in eşi Yasemin Şefkatli de çocuklarının fotoğraflarını yapay zeka ile düzenleyerek Atatürk'le bir araya getirdi.
Yasemin Şefkatli'nin ikiz oğulları İbrahim Ayel ile Sinan Emir'le yaptığı paylaşıma “Çok duygusal bir sabah. Teşekkürler Ata'm” ifadelerini not düştü.
İbrahim Büyükak: Ata'mızın çocuklarımıza armağan ettiği bu güzel bayramı coşkuyla kutluyoruz.
Türkan Şoray: Ulu önder Atatürk, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı günü, çocuklarımıza armağan etti. Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.
Tolga Çevik: 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Hülya Koçyiğit: Mustafa Kemal Atatürk, 23 Nisan'ı çocuklara armağan ederek aslında en kıymetli gerçeği dünyaya fısıldadı: Gelecek, çocuklarımızın kalbinde büyür... Ve umut, en çok onların gülüşünde çoğalır. Başta Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, bu vatanı bizlere emanet eden tüm kahramanlarımızı saygı, minnet ve özlemle anıyorum. Tüm çocuklarımızın ve milletimizin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 106'ncı yılı kutlu olsun.
Yönetmen Fırat Parlak da çocukluk fotoğrafını paylaşıp “Bayramı'mız kutlu olsun” notunu düştü.
Kerem Alışık: 'Barış' koyalım, 'Umut' koyalım, 'Masal' koyalım çocuklarımızın adını... Barış içinde, umut içinde, kendi masalsı dünyalarında yaşasın bütün çocuklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza ve ulusumuza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.
Barış Arduç: Yeryüzündeki bütün çocukların çok mutlu olduğu bir dünya dilerim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.
Hakan Aysev: "Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar" Mustafa Kemal Atatürk. Canım Ata'mın hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız hepimize kutlu olsun.
Can Yılmaz: 23 Nisan bir bayramdan öte, bir milletin kendi kaderine sahip çıktığı gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, yokluk içinde verilen bir mücadelenin, bağımsızlık iradesinin ve ortak bir vicdanın hayata geçmiş halidir. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; bu topraklar için emek veren, mücadele eden, bedel ödeyen tüm vatanseverleri rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Bugün sahip olduğumuz her şeyin ardında onların inancı, cesareti ve fedakârlığı var. 23 Nisan, sadece geçmişi hatırlamak değil; bize bırakılan emaneti hakkıyla taşımak demektir. Gelecek, ancak bu bilinçle anlam kazanır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!