Ünlü isimlerden 23 Nisan mesajları. "Yarınlar çocuklarla güzel"

Yönetmen Fırat Parlak da çocukluk fotoğrafını paylaşıp “Bayramı'mız kutlu olsun” notunu düştü.

Kerem Alışık: 'Barış' koyalım, 'Umut' koyalım, 'Masal' koyalım çocuklarımızın adını... Barış içinde, umut içinde, kendi masalsı dünyalarında yaşasın bütün çocuklar. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza ve ulusumuza armağan ettiği 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

Barış Arduç: Yeryüzündeki bütün çocukların çok mutlu olduğu bir dünya dilerim. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun.

Hakan Aysev: "Çocukları sağlıklı ve bilgili yetiştirilmeyen uluslar, temeli çürük binalar gibi çabuk yıkılırlar" Mustafa Kemal Atatürk. Canım Ata'mın hediyesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız hepimize kutlu olsun.

Can Yılmaz: 23 Nisan bir bayramdan öte, bir milletin kendi kaderine sahip çıktığı gündür. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı, yokluk içinde verilen bir mücadelenin, bağımsızlık iradesinin ve ortak bir vicdanın hayata geçmiş halidir. Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; bu topraklar için emek veren, mücadele eden, bedel ödeyen tüm vatanseverleri rahmetle, saygıyla ve minnetle anıyorum. Bugün sahip olduğumuz her şeyin ardında onların inancı, cesareti ve fedakârlığı var. 23 Nisan, sadece geçmişi hatırlamak değil; bize bırakılan emaneti hakkıyla taşımak demektir. Gelecek, ancak bu bilinçle anlam kazanır. 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mız kutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet!