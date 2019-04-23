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Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99'uncu yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları.

  • 1

    Şahan Gökbakar

    "Bir milleti yeniden sahlandiran omru savaş cephelerinde geçmiş bir kahraman dahi olsan salincakta sallanırken yüzünde belirir o gülümseme... Çocuk oluverirsin... Çocuklara bayram armağan etmiş tek lider olmak da bundan olsa gerek. İyi ki senin kurduğun Cumhuriyetin soylu şerefli ve namuslu çocuklarıyız. Gururluyuz sayende. Teşekkürler güzel adam. Sabah uyandıklarğnda, çocuklarıma seni anlatıp onlara armağan ettiğin bu milli bayramı kutlayacağım...Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun... NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE

  • 2

    Mine Tugay
    Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
  • 3

    Acun Ilıcalı

    23 Nisan TBMM’nin kuruluşunun 99. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

  • 4

    Gonca Vuslateri
  • 5

    Türkan Şoray

    Değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın 23 nisan çocuk bayramı kutlu olsun..tüm çocuklar mutlu olsun,tüm çocuklar gülsün..

  • 6

    Gülse Birsel
    23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
  • 7

    Gülben Ergen

    DoğrulanmışDünyanın en kararlı, en güçlü, en dünyalı, en yakışıklı, en vizyonlu, en başarılı lideri... Benim kahramanım Mustafa Kemal Atatürk Seni severek ve sayarak büyüdüm. Evlatlarımı aynı saygı ve sevgiyle büyütmeye devam ediyorum, edeceğim. Minnet ve teşekkürlerimizle yarını iple çeken bir minik aile

  • 8

    Pğnar Altuğ Atacan

    23 Nisan ULUSAL EGEMENLIK ve COCUK BAYRAMI Kutlu Olsur
  • 9

    İbrahim Tatlıses
    Her çocuk masum ve günahsız doğar... Onları şekillendiren, hayata hazırlayan bizleriz! Çocuklarımıza iyi bakalım, haklarını koruyalım, sevelim ve sayalım çünkü onlar bizim geleceğimiz! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bu vesileyle demokrasimizin ilk temeli olan TBMM’nin kuruluşunun 99. yılını tebrik ediyor, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
  • 10

    Sibel Can
    Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
  • 11

    Oktay Kaynarca

    Çocuklar, Ulusal Egemenlik Bayramımız kutlu olsun..🇹🇷5s

  • 12


    Selen Görgüzel Alkan
    Her Türk Çocuğu 23 NİSAN Demektir... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlu olsun
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