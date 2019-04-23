Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları

Şahan Gökbakar

"Bir milleti yeniden sahlandiran omru savaş cephelerinde geçmiş bir kahraman dahi olsan salincakta sallanırken yüzünde belirir o gülümseme... Çocuk oluverirsin... Çocuklara bayram armağan etmiş tek lider olmak da bundan olsa gerek. İyi ki senin kurduğun Cumhuriyetin soylu şerefli ve namuslu çocuklarıyız. Gururluyuz sayende. Teşekkürler güzel adam. Sabah uyandıklarğnda, çocuklarıma seni anlatıp onlara armağan ettiğin bu milli bayramı kutlayacağım...Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun... NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE