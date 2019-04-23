Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı mesajları
Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 99'uncu yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları.
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1
Şahan Gökbakar
"Bir milleti yeniden sahlandiran omru savaş cephelerinde geçmiş bir kahraman dahi olsan salincakta sallanırken yüzünde belirir o gülümseme... Çocuk oluverirsin... Çocuklara bayram armağan etmiş tek lider olmak da bundan olsa gerek. İyi ki senin kurduğun Cumhuriyetin soylu şerefli ve namuslu çocuklarıyız. Gururluyuz sayende. Teşekkürler güzel adam. Sabah uyandıklarğnda, çocuklarıma seni anlatıp onlara armağan ettiğin bu milli bayramı kutlayacağım...Tüm çocukların 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun... NE MUTLU TÜRKÜM DIYENE
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2Mine Tugay
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.
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3
Acun Ilıcalı
23 Nisan TBMM’nin kuruluşunun 99. yılı ve Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
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4Gonca Vuslateri
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5
Türkan Şoray
Değerli varlıklarımız olan çocuklarımızın 23 nisan çocuk bayramı kutlu olsun..tüm çocuklar mutlu olsun,tüm çocuklar gülsün..
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6Gülse Birsel
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun
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7
Gülben Ergen
DoğrulanmışDünyanın en kararlı, en güçlü, en dünyalı, en yakışıklı, en vizyonlu, en başarılı lideri... Benim kahramanım Mustafa Kemal Atatürk Seni severek ve sayarak büyüdüm. Evlatlarımı aynı saygı ve sevgiyle büyütmeye devam ediyorum, edeceğim. Minnet ve teşekkürlerimizle yarını iple çeken bir minik aile
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8Pğnar Altuğ Atacan
23 Nisan ULUSAL EGEMENLIK ve COCUK BAYRAMI Kutlu Olsur
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9İbrahim Tatlıses
Her çocuk masum ve günahsız doğar... Onları şekillendiren, hayata hazırlayan bizleriz! Çocuklarımıza iyi bakalım, haklarını koruyalım, sevelim ve sayalım çünkü onlar bizim geleceğimiz! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum. Bu vesileyle demokrasimizin ilk temeli olan TBMM’nin kuruluşunun 99. yılını tebrik ediyor, ulu önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum.
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10Sibel Can
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün çocuklarımıza armağanı olan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
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11
Oktay Kaynarca
Çocuklar, Ulusal Egemenlik Bayramımız kutlu olsun..🇹🇷5s
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12
Selen Görgüzel Alkan
Her Türk Çocuğu 23 NİSAN Demektir... 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlu olsun