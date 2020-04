Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Müge Boz

Çocukken, minicik de olsa ellerim sıkı sıkı tutardım bayrağımızı 23 Nisan kutlamalarında, düşmesine izin vermezdim asla. Dikkatle dinlerdim okunan her şiiri.. Koroda şarkı söyler, bando takımına ya da dans grubuna katılırdım mutlaka her sene. Duygulanırdım, gözlerim dolardı her seferinde. Küçücük olsam da anlardım yaşananları, ve bugünün bizim için önemini.

Daha doğmadan Atatürk sevgisiyle doluydu kalbim. Aileden aktarılan bir sevgi bu. Ta o zamanlardan izindeyiz demiştik bir kere, sevmiştik yürekten, bağlıydık ilkelerine. Yıllar geçti değişmedi bu sevgi, hatta daha da anlam kazandı. Bayramlarda akan gözyaşları biraz daha arttı sadece. Bu bayram evde olsak da sana sevgimizi ulaştıracağız Ata’m. Senin tüm zorluklar karşısında bize ülkemize ışığı ve özgürlüğü ulaştırdığın gibi.