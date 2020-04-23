Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

23.04.2020 - 07:07
Gülenay Kalkan
23 Nisan kutlu olsun...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. Yılı kutlu olsun, teşekkürler ATAM
Şebnem Ferah:
"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. İçimizdeki çocuklar da hep umutlu..."
Oktay Kaynarca:
23 Nisan ULUSAL EGEMENLİK ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun
Türkan Şoray
"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e minnetlerimle...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
100. yılını kutladığımız bu bayramımız 23 Nisan 1920 Türk devletinin temelinin atıldığı, Atatürk’ün başkanlığında Türkiye büyük millet Meclisinin açıldığı gündür.
Yani “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” demektir.
Ülke işgal altındayken bağımsızlığımızın ilan edildiği ve ülkemiz için çok önemli olan bu günü ulu önder Atatürk çocuklara armağan etmiştir ve ülkemizi onlara emanet etmiştir.
Çocuklarımız Atatürk’ün ışığında ülkemize faydalı bireyler oldular ve bundan sonra da olacaklar.
Ülkemizin yarınlarının umudu olmaya devam edecekler...
Çocuklarımız siz bizim her şeyimizsiniz tüm çocukların mutlu olduğu nice 23 Nisanlara"
Aslıhan Gürbüz:
Ne büyük gurur, çocuklara hediye edilen ilk ve tek bayramın bizim olması, KUTLU OLSUN
Demet Evgad
100 yıl önce Mustafa Kemal Paşa Ankara’ya geldi. İnsanları etkilemek bir deha gerektirir. Herkes vatanı seviyor ve kurtarmaya çalışıyordu ama Mustafa Kemal Paşa lider nitelikleriyle halkı bir araya getirmeyi başardı. Mücadelenin merkezi Ankara olacaktı.
Pınar Altuğ Atacan:
23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
Özgür Ozan
Geleceğimiz onlara emanet
Müge Boz
Çocukken, minicik de olsa ellerim sıkı sıkı tutardım bayrağımızı 23 Nisan kutlamalarında, düşmesine izin vermezdim asla. Dikkatle dinlerdim okunan her şiiri.. Koroda şarkı söyler, bando takımına ya da dans grubuna katılırdım mutlaka her sene. Duygulanırdım, gözlerim dolardı her seferinde. Küçücük olsam da anlardım yaşananları, ve bugünün bizim için önemini.
Daha doğmadan Atatürk sevgisiyle doluydu kalbim. Aileden aktarılan bir sevgi bu. Ta o zamanlardan izindeyiz demiştik bir kere, sevmiştik yürekten, bağlıydık ilkelerine. Yıllar geçti değişmedi bu sevgi, hatta daha da anlam kazandı. Bayramlarda akan gözyaşları biraz daha arttı sadece. Bu bayram evde olsak da sana sevgimizi ulaştıracağız Ata’m. Senin tüm zorluklar karşısında bize ülkemize ışığı ve özgürlüğü ulaştırdığın gibi.
Eda Taşpınar:
"Atam, hediye ettiğin en değerli bayramın 100. yılında gönül isterdi yanında olmayı, bu özel günü coşkuyla kutlamayı.. Mavi gözlüm, sen bizim kalbimizde, attığımız her adımda düşüncelerimizde, varlığınla yüreğimizde, yolumuzu aydınlatan oldun. Bizler, her hareketimizde senle nefes aldık, kaderimize senle ilerledik. Sadece büyük bir lider geleceği minik kalplere emanet ederdi. Ödenemeyecek borçlar listesi 1 numara: Mustafa Kemal Atatürk-Minnettarız. Bu ulusa özgürlüğü armağan eden yüce insan, saygıyla eğiliyorum"
Sıla
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. senesi kutlu ve MUTLU olsun.
Yılmaz Erdoğan
“Hayallerinde sınır tanımayan çocukların” 100. Yılı kutlu olsun!