Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 100'üncü yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları. (Not: Videolu paylaşımlar için sanatçıların fotoğrafları kullanılmıştır)

23.04.2020 - 07:07

Gülenay Kalkan

23 Nisan kutlu olsun...Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100. Yılı kutlu olsun, teşekkürler ATAM

Cem Yılmaz
Bugün 23 Nisan.

Şebnem Ferah:

"23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. İçimizdeki çocuklar da hep umutlu..."

Oktay Kaynarca: 

23 Nisan ULUSAL EGEMENLİK ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun

Yağmur Ünal:
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımız kutlu olsun. Özgürlüğü çocuklara armağan eden en içten duyguya saygı..

Türkan Şoray

"Ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’e minnetlerimle...
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.
100. yılını kutladığımız bu bayramımız 23 Nisan 1920 Türk devletinin temelinin atıldığı, Atatürk’ün başkanlığında Türkiye büyük millet Meclisinin açıldığı gündür.
Yani “Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir” demektir.
Ülke işgal altındayken bağımsızlığımızın ilan edildiği ve ülkemiz için çok önemli olan bu günü ulu önder Atatürk çocuklara armağan etmiştir ve ülkemizi onlara emanet etmiştir.
Çocuklarımız Atatürk’ün ışığında ülkemize faydalı bireyler oldular ve bundan sonra da olacaklar.
Ülkemizin yarınlarının umudu olmaya devam edecekler...
Çocuklarımız siz bizim her şeyimizsiniz tüm çocukların mutlu olduğu nice 23 Nisanlara"

Aslıhan Gürbüz:

Ne büyük gurur, çocuklara hediye edilen ilk ve tek bayramın bizim olması, KUTLU OLSUN

Demet Evgad

100 yıl önce Mustafa Kemal Paşa Ankara’ya geldi. İnsanları etkilemek bir deha gerektirir. Herkes vatanı seviyor ve kurtarmaya çalışıyordu ama Mustafa Kemal Paşa lider nitelikleriyle halkı bir araya getirmeyi başardı. Mücadelenin merkezi Ankara olacaktı.

Yasmin Erbil
23 Nisan kutlu olsun

Selen Görgüzel Alkan: 

Milletimizin bağımsızlığının sarsılmaz ifadesi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramımızın 100.yılı kutlu olsun...Ne mutlu Türk’üm diyene.


Can Yılmaz

Türkiye Büyük Millet Meclisinin kuruluşunun 100. yıl dönümünde, başta Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını saygı ve rahmetle anıyor, tüm çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını kutluyorum.

Danla Bilic: 
23 Nisanımız kutlu olsun

Pınar Altuğ Atacan: 

23 NİSAN ULUSAL EGEMENLİK VE ÇOCUK BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN

Özgür Ozan
Geleceğimiz onlara emanet

Tülin Şahin
İlk 23 Nisan’ı

Müge Boz

Çocukken, minicik de olsa ellerim sıkı sıkı tutardım bayrağımızı 23 Nisan kutlamalarında, düşmesine izin vermezdim asla. Dikkatle dinlerdim okunan her şiiri.. Koroda şarkı söyler, bando takımına ya da dans grubuna katılırdım mutlaka her sene. Duygulanırdım, gözlerim dolardı her seferinde. Küçücük olsam da anlardım yaşananları, ve bugünün bizim için önemini.
Daha doğmadan Atatürk sevgisiyle doluydu kalbim. Aileden aktarılan bir sevgi bu. Ta o zamanlardan izindeyiz demiştik bir kere, sevmiştik yürekten, bağlıydık ilkelerine. Yıllar geçti değişmedi bu sevgi, hatta daha da anlam kazandı. Bayramlarda akan gözyaşları biraz daha arttı sadece. Bu bayram evde olsak da sana sevgimizi ulaştıracağız Ata’m. Senin tüm zorluklar karşısında bize ülkemize ışığı ve özgürlüğü ulaştırdığın gibi.

Eda Taşpınar:

"Atam, hediye ettiğin en değerli bayramın 100. yılında gönül isterdi yanında olmayı, bu özel günü coşkuyla kutlamayı.. Mavi gözlüm, sen bizim kalbimizde, attığımız her adımda düşüncelerimizde, varlığınla yüreğimizde, yolumuzu aydınlatan oldun. Bizler, her hareketimizde senle nefes aldık, kaderimize senle ilerledik. Sadece büyük bir lider geleceği minik kalplere emanet ederdi. Ödenemeyecek borçlar listesi 1 numara: Mustafa Kemal Atatürk-Minnettarız. Bu ulusa özgürlüğü armağan eden yüce insan, saygıyla eğiliyorum"

Lavinya Ünlüer
Nilüfer
Sana olan şükran borcumuz bitmez ATA’m.Sen bu ülkenin değişmez tek gerçeğisin
Bergüzar Korel

Bundan güzel çağrı mı olur? Hepimiz coşkuyla 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını balkonlarımızdan kutluyoruz.
Yavrularımıza bu coşkuyu yaşatmak bizim görevimiz. Biz 23 nisan akşamı saat 20:00 de bayraklarımızla balkonlarımızda olacağız. Hepimiz evde ama birlikte bayramımızı kutluyoruz.

Sıla

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın 100. senesi kutlu ve MUTLU olsun.

Yılmaz Erdoğan

“Hayallerinde sınır tanımayan çocukların” 100. Yılı kutlu olsun! 

Merve Çağıran
Seni seviyorum 23 Nisan

DİĞER GALERİLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER