Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları.

23.04.2021 - 09:10

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 1
Cem Yılmaz
23 Nisan Bayramımız Kutlu Olsun.

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 2
Demet Akbağ
23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun


Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 3

Acun Ilıcalı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 4

Pelin Öztekin

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 5
Işın Karaca
Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü ve ikbal ışığısınız.
Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.
– Mustafa Kemal Atatürk

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 6
Mazhar Alanson

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 7
Cüneyt Arkın

Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.
Gazi Mustafa Kemal Atatürk

Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.
Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 8

Nilüfer
Çocuklarımız seni asla unutmayacak. 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 9
Selen Görgüzel Alkan
Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir..


Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 10
Pınar Altuğ Atacan

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 101 yaşında!
Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 11

Irmak Ünal

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na heyecanla uyananlarız.... çocuklarımız her şartta UYANIR.... şükürler olsun.

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 12

Nedim Saban
"Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir....
Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız..."
Bu güzel bayramı bizlere hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü yüreğimizde duyumsayarak, iyi bayramlar çocuklar.
Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 13
Prof. Dr. Yeşim Erbil
Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 14

Can Yılmaz


As bayrakları as...

Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 15

Gül Sunal

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
Dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı..
Atatürk ve silah arkadaşlarına derin saygı ve minnetle ..
Şartlar ne olursa olsun içimizdeki coşkulu kutlama hiç bitmez..
İyi bayramlar çocuklar


Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları - 16

Mehmet Ali Erbil

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlu olsun

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