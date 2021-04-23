Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

23.04.2021 - 09:10
Pelin Öztekin
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun
Irmak Ünal
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na heyecanla uyananlarız.... çocuklarımız her şartta UYANIR.... şükürler olsun.
Can Yılmaz
As bayrakları as...
Gül Sunal
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...
Dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı..
Atatürk ve silah arkadaşlarına derin saygı ve minnetle ..
Şartlar ne olursa olsun içimizdeki coşkulu kutlama hiç bitmez..
İyi bayramlar çocuklar
Mehmet Ali Erbil
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlu olsun