Ünlü isimlerden 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı paylaşımları

Bugün 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın 101. yılını kutluyoruz. Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılış yıldönümü anısına Mustafa Kemal Atatürk tarafından çocuklara armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda ünlü isimler duygularını sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar. İşte ünlülerin 23 Nisan paylaşımları.

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23.04.2021 - 09:10

Cem Yılmaz

23 Nisan Bayramımız Kutlu Olsun.





Demet Akbağ

23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun









Acun Ilıcalı

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Kutlu Olsun





Pelin Öztekin 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız Kutlu Olsun

Işın Karaca

Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler, hepiniz geleceğin bir gülü ve ikbal ışığısınız.

Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz.

– Mustafa Kemal Atatürk





Mazhar Alanson





Cüneyt Arkın



Türk çocuğu ecdadını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk



Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun.



Nilüfer

Çocuklarımız seni asla unutmayacak. 23 nisan ulusal egemenlik ve çocuk bayramımız kutlu olsun





Selen Görgüzel Alkan

Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir..







Pınar Altuğ Atacan



23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı 101 yaşında!

Irmak Ünal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na heyecanla uyananlarız.... çocuklarımız her şartta UYANIR.... şükürler olsun.



Nedim Saban

"Büyük başarılar, değerli anaların yetiştirdikleri seçkin çocukların yardımıyla meydana gelir....

Çocuklarımızı artık düşüncelerini hiç çekinmeden açıkça ifade etmeye, içten inandıklarını savunmaya, buna karşılık da başkalarının samimi düşüncelerine saygı beslemeye alıştırmalıyız..."

Bu güzel bayramı bizlere hediye eden Mustafa Kemal Atatürk'ü yüreğimizde duyumsayarak, iyi bayramlar çocuklar.

Prof. Dr. Yeşim Erbil

Can Yılmaz

As bayrakları as...

Gül Sunal 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı ...

Dünyada ilk ve tek Çocuk Bayramı..

Atatürk ve silah arkadaşlarına derin saygı ve minnetle ..

Şartlar ne olursa olsun içimizdeki coşkulu kutlama hiç bitmez..

İyi bayramlar çocuklar







Mehmet Ali Erbil 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk bayramı kutlu olsun