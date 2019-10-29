Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 96 yaşında)

29.10.2019 - 07:40 Son Güncelleme : 29.10.2019 - 08:29
Gülse Birsel
“Cumhuriyet düşünce, beden ve bilim bakımından güçlü koruyucular ister.” Mustafa Kemal Atatürk
Türkan Şoray:
9 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun🇹🇷
Cumhuriyeti kurarak; bağımsız, özgür ve uygar bir ülkede yaşamamızı sağlayan, büyük önder Atatürk’ümüze ve silah arkadaşlarına minnet doluyuz. Cumhuriyet ruhuyla büyüdük, cumhuriyetimize sahip çıkarak, koruyup sonsuza kadar yaşatacağız
Fazil Say
Cumhuriyet bayramımız kutlu olsun.
Acun Ilıcalı:
Cumhuriyetimizin 96. yılında Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı ve rahmetle anıyorum. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.
Alp Kırşan
Nergis Kumbasar
Burcu Esmersoy:
Günaydin! Bugün ne guzel bir Bayram! Cumhuriyet Bayramimiz Kutlu, Mutlu Olsun!
Zerrin Özer:
CANIM ATAM İZİNDEYİZ! CUMHURİYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN!!
Pınar Altuğ Atacan
29 Ekim CUMHURIYET BAYRAMIMIZ KUTLU OLSUN
Fazil Say
Cesur lider Atatürk. Yüreğimizdesin.
Çağla Şıkel
Cem Yılmaz:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramında sizlere gurur dolu nice bayramlar dilerim. Başta büyük Atatürk olmak üzere bize Cumhuriyeti armagan eden büyüklerimizin hepsinin mekanı cennet olsun
Can Yılmaz;
Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere; tüm kahramanlarımızı, şehit ve gazilerimizi rahmetle, minnetle yâd ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet, yaşasın bağımsız Türkiye
Ajda Pekka:
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun
Demet Akbağ
Reyhan Karaca:
Cumhuriyetimizin 96.yılı kutlu olsun. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarına minnettariz
Ata Demirer
Şeyma Subaşı
29 Ekim Cumhuriyet Bayramimiz Kutlu Olsun
Eda Taşpınar
Fikri hür, vicdanı hür nesillere doğru.. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Mavi gözlü dev, babamız, ruhun ferah, için rahat olsun, bizler geride bıraktığın çocukların, ilelebet düşlediğin hayalinin, Cumhuriyetinin bekçileriyiz bilesin.
İntizar:
Yaşasın Cumhuriyet çoook yaşasın ..
Zerrin Özer:
Ahmet Kural:
Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Mutlu olsun. Yaşasın Cumhuriyet
Vildan Atasever
Danla Bilic
29 Ekim kutlu olsun
İbrahami Tatlıses:
Cumhuriyetimizin 96. Yılını kutluyor; Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitlerimizi rahmet, minnet ve sevgiyle anıyorum. Yaşasın Cumhuriyet
Demet Akalın
Murat Boz
29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun.