Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında)

Mustafa Kemal Atatürk'ün temellerini attığı Türkiye Cumhuriyeti'nin ilanının üzerinden 96 yıl geçti. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusu sosyal medyayı da etkiledi. İşte ünlü isimlerin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı paylaşımları...

Haberler 29.10.2021 - 11:37

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında) - 1

Gonca Vuslateri

"Seni çok seviyoruz canımızın içi Atamız.. babamız.. öğretmenimiz.. seni sevmek, ilkelerine özenmek, imrenmek : gururumuzdur.
Kara tahtanın tepesinde İstiklal Marşı ve sizin portrenize bakarak büyüdük..

Öyle de öleceğiz.."


Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında) - 2

Gül Sunal


Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında) - 3

Sefa Doğanay

"Sonsuza Kadar Atanın İzinde,Cumhuriyetle"


Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında) - 4

Mehmet Erdem

"Cumhuriyetimizin 98. yılı kutlu olsun..."


Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında) - 5

Bülent Şakrak

"Ali gibi güçlü,Zülfikar gibi keskin"


Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında) - 6

Oktay Kaynarca

"Sonsuza kadar… Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun"


Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında) - 7

Cem Yılmaz

"Cumhuriyet bayramımızı kutlar, memleketimize insanımıza layık yarınlar dilerim. Ne Mutlu Türküm Diyene"

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında) - 8

Bergüzar Korel

"ATAM,
SENİN ÖNDERLİĞİNDE YÜCE TÜRK MİLLETİNİN KANI,CANI VE SONSUZ EMEKLERİYLE KURULAN BİZLERE EMANET ETTİĞİN CUMHURİYETİMİZİ TÜM DEĞERLERİYLE SONSUZA KADAR YAŞATMAK HEPİMİZİN EN BÜYÜK SORUMLULUĞUDUR.
SENİN İZİNDEN YETİŞTİRDİĞİMİZ EVLATLARIMIZ İLE BİRLİKTE DAİMA VE SONSUZA KADAR İZİNDEYİZ.
29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI’MIZ KUTLU OLSUN."


Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında) - 9

Mustafa Ceceli

"Cumhuriyetimizin kuruluşunun 98.yılı kutlu olsun.. Ulu Önder Mustafa Kemal ’ü ve bize ülkeyi miras bırakan Aziz şehitlerimizi rahmetle minnetle anıyoruz.."


Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında) - 10

Şahika Ercümen

"98 yıl 🇹🇷 Kırdığımız Dünya Rekoru Cumhuriyetimize ve Mehmetçik’e armağan olsun"


Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında) - 11

Demet Şener

"29 Ekim Cumhuriyet Bayramımız Kutlu Olsun mutlu Türküm diyene"


Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında) - 12

Behzat Uygur

"Minnettarız Atam…Yaşasın Cumhuriyet"

Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında) - 13

Umut Oğuz

"Açtığın yolda hiç durmadan yürüyeceğimize ant içeriz"


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