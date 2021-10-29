Ünlü isimlerden 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajları (Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında)

Gonca Vuslateri



"Seni çok seviyoruz canımızın içi Atamız.. babamız.. öğretmenimiz.. seni sevmek, ilkelerine özenmek, imrenmek : gururumuzdur.

Kara tahtanın tepesinde İstiklal Marşı ve sizin portrenize bakarak büyüdük..



Öyle de öleceğiz.."





