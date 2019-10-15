Ünlü isimlerden A Milli Futbol Takımı'na destek mesajları (1-1 biten Fransa Türkiye maçında asker selamı)

Murat Dalkılıç:

"Sizin ekranlarda vermenize gerek yok! Biz dünyaya damga vurmasını biliriz!Türk milletine karşı propogandalar bugün yeni olan birşey değil tarih boyu yaşadık, hep yalnızdık...Hasan Tahsin’in Fransa’da barbar Türkler diye karşı propoganda yapan filmi bağırış çağırış durdurmuşluğu var; “Hayır biz de hepiniz kadar insanız, barbarlıkla gaddarlıkla bizi suçlayamazsınız” diye karşı durmuştur...(Trablusgarb savaşı zamanları)

Bugün bu fotoğraftaki duruş o duruştur!

Hepinizle gurur duyuyoruz.



