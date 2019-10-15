Ünlü isimlerden A Milli Futbol Takımı'na destek mesajları (1-1 biten Fransa Türkiye maçında asker selamı)
Euro 2020 Elemeleri'nde kapsamında A Milli Takım deplesmanda son dünya şampiyonu Fransa ile karşı karşıya geldi. Maçın 1-1 berabere bitmesyle Türkiye, Fransa ile birlikte 19 puana yükseldi ve ay-yıldızlılar liderlik koltuğundan inmedi. Kaan Ayhan'ın golü sonrası Fransa rejisi, Milli Takım'ın asker selamı ile yaptığı sevinci ekrana yansıtmasa da ünlü isimler o sevinci sosyal medya hesaplarından paylaştı. İşte gösteri dünyasının ünlü isimlerinin A Milli Takım için attığı destek mesajlarından bazıları...
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Euro 2020 Elemeleri H Grubu 8. hafta maçında A Milli Takım, deplasmanda Fransa ile karşılaştı. Stade de France'ta oynanan mücadele karşılıklı gollerin ardından 1-1 sona erdi. Fransa, 76. dakikada Olivier Giroud'un golüyle öne geçerken, Milli Takımımıza beraberliği getiren gol 82. dakikada Kahan Ayhan'dan geldi. Bu esnada spor tarihinde ender rastlanan bir olay gerçekleşti. Maçın yayıncısı olan Fransa rejisi, milli takımımızın asker selamı ile yaptığı sevinci ekrana yansıtmadı hatta maç sonundaki görüntüler de verilmedi. Türkiyemizin coşkulu sevinçleri kameralara yansımasa da foto muhabirlerinin objektifleri bu tarihi anları ölümsüzleştirdi. Ünlü isimlerde A Milli Takıma destek mesajlarında o unutulmaz anlara yer verdi....
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Murat Dalkılıç:
"Sizin ekranlarda vermenize gerek yok! Biz dünyaya damga vurmasını biliriz!Türk milletine karşı propogandalar bugün yeni olan birşey değil tarih boyu yaşadık, hep yalnızdık...Hasan Tahsin’in Fransa’da barbar Türkler diye karşı propoganda yapan filmi bağırış çağırış durdurmuşluğu var; “Hayır biz de hepiniz kadar insanız, barbarlıkla gaddarlıkla bizi suçlayamazsınız” diye karşı durmuştur...(Trablusgarb savaşı zamanları)
Bugün bu fotoğraftaki duruş o duruştur!
Hepinizle gurur duyuyoruz.
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Acun Ilıcalı:
"Son ana kadar pes etmeyerek mücadelenizle bizleri gururlandırdınız. Hepinizi tebrik ediyorum..."
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4Mustafa Sandal:
Türkiyenin hikayelerini Türkler yazacak. Türkün asil yüreğine yakışan biçimde icabetten yazmadan öncede bu akşam olduğu gibi her daim selam edecek.
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5Müjde Uzman
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6Erkan Petekkaya: Yürü
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Can Yılmaz:
"Fransa deplasmanından 1-1 ‘lik skor ve 19 puanla lider olarak dönecek olan A Milli Futbol Takımımızı kutlarım. Sırada İzlanda var..."
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8Murat Boz
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9Merve Özbey
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10Demet Akalın
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11Berna Laçin
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12Yasmin Erbil
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13Berkay Hardal
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14Sema Aydemir