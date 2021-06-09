Ünlü isimlerden 'aşı tedariki' çağrısı

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), zengin ülkelerin ellerinde kalan dozları yoksul ülkelere göndermeleri durumunda, milyonlarca Covid-19 aşısının israf olmaktan kurtarılabileceğini açıkladı. UNICEF'in açıklamalarına birçok ünlü isimden mektuplu destek de geldi.

Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Ünlü isimler, İngiltere de dahil olmak üzere zengin ülkelerden oluşan G7 grubuna, ağustos ayına kadar aşılarının yüzde 20'sini bağışlamaları yönünde bir mektup kaleme aldı.





