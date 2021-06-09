Ünlü isimlerden 'aşı tedariki' çağrısı

Başta David Beckham, Billie Eilish, Katy Perry olmak üzere birçok ünlü isim G7 ülkelerine 'aşı tedariki' çağrısı yaptı. Dünyaca ünlü isimler, UNICEF'in açıklamalarına mektupla destek verdi.
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09.06.2021 - 07:48
BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), zengin ülkelerin ellerinde kalan dozları yoksul ülkelere göndermeleri durumunda, milyonlarca Covid-19 aşısının israf olmaktan kurtarılabileceğini açıkladı. UNICEF'in açıklamalarına birçok ünlü isimden mektuplu destek de geldi.
UNICEF, G7 ülkelerine küresel aşı tedariki konusunda çağrıda bulundu. Zengin ülkelerin ellerinde kalan aşıları dağıtmasını öneren UNICEF, aksi halde aşıların israf olacağı konusunda uyardı. Dünyaca ünlü yıldız isimlerden de UNICEF'e destek geldi.
Sputnik Türkiye'de yer alan habere göre; Ünlü isimler, İngiltere de dahil olmak üzere zengin ülkelerden oluşan G7 grubuna, ağustos ayına kadar aşılarının yüzde 20'sini bağışlamaları yönünde bir mektup kaleme aldı.
Mektupta Beckham, "Salgın her yerde bitene kadar hiçbir yerde bitmeyecek" ifadelerini kullandı.
Mektubu imzalayan ünlüler arasında Andy Murray, Olivia Colman, Ewan McGregor, Liam Payne, Priyanka Chopra Jonas, Orlando Bloom, Katy Perry, Gemma Chan, Whoopi Goldberg, Claudia Schiffer ve Chris Hoy gibi isimler de yer alıyor.
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