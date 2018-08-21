Ünlü isimlerden bayram mesajları

Ünlü isimler sosyal medyadan takipçilerinin bayramını kutladı. İşte ünlülerin Kurban Bayramı mesajları....
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Kenan Doğulu
Herkese, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram dilerim! Hayatın en güzel renkleri hep yanınızda olsun!
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Çağla Şıkel
Tüm sevdiklerinizle birlikte mutlu bayramlar dileriz
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Çağatay Ulusoy
İyi bayramlar
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Buse Terim
Herkese sevdikleriyle nice mutlu huzurlu sağlıklı bayramlara
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Avatar Atakan
Tüm islam aleminin kurban bayramını en icten dilekeklerimle kutluyorum
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Türkan Şoray
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Doğa Rutkay Kamal
Kamal’lardan İyi bayramlar herkese selamlar
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İbrahim Tatlıses
Yüce RABBİME hamd olsun bir bayrama daha sağlıkla kavuştuk... ALLAH ülkemize barış ve huzur içinde nice bayramlar göstersin inşALLAH... Tüm Müslüman Aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlarım.
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Emina Jahovic
Bayramımız mubarek olsun
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Yasmin Erbil
Happy bayram
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Demet Akalın
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Çağlar Ertuğrul
iyi bayramlar
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Pinar Altuğ Atacan
İyi Bayramlar
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Beyçim Bilgin
Herkese cok sevgili bayramlar Sevgiler,Saygılar...
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Demet Akbağ
İyi Bayramlar
Sibel Can
Sevdiklerinizle birlikte nice güzellikler yaşayacağınız Bir bayram diliyorum
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Seda Bakan Erel
Mutlu Bayramlar