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Ünlü isimlerden bayram mesajları

Ünlü isimler sosyal medyadan takipçilerinin bayramını kutladı. İşte ünlülerin Kurban Bayramı mesajları....

  • 1

    Kenan Doğulu

    Herkese, sevdikleriyle birlikte sağlıklı, huzurlu, mutlu bir bayram dilerim! Hayatın en güzel renkleri hep yanınızda olsun!
  • 2


    Çağla Şıkel
    Tüm sevdiklerinizle birlikte mutlu bayramlar dileriz
  • 3

    Çağatay Ulusoy
    İyi bayramlar

  • 4

    Buse Terim
    Herkese sevdikleriyle nice mutlu huzurlu sağlıklı bayramlara
  • 5


    Avatar Atakan
    Tüm islam aleminin kurban bayramını en icten dilekeklerimle kutluyorum
  • 6

    Türkan Şoray
  • 7

    Doğa Rutkay Kamal
    Kamal’lardan İyi bayramlar herkese selamlar
  • 8


    İbrahim Tatlıses

    Yüce RABBİME hamd olsun bir bayrama daha sağlıkla kavuştuk... ALLAH ülkemize barış ve huzur içinde nice bayramlar göstersin inşALLAH... Tüm Müslüman Aleminin mübarek Kurban Bayramını kutlarım.
  • 9

  • 10

    Emina Jahovic
    Bayramımız mubarek olsun

  • 11

    Yasmin Erbil
    Happy bayram

  • 12

    Demet Akalın

  • 13

    Çağlar Ertuğrul
    iyi bayramlar 

  • 14


    Pinar Altuğ Atacan
    İyi Bayramlar
  • 15

    Beyçim Bilgin
    Herkese cok sevgili bayramlar Sevgiler,Saygılar...


  • 16

    Demet Akbağ
    İyi Bayramlar


    Sibel Can
    Sevdiklerinizle birlikte nice güzellikler yaşayacağınız Bir bayram diliyorum

  • 17

  • 18

    Seda Bakan Erel
    Mutlu Bayramlar
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